НАТО нацеливается на Черное море

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Корабли НАТО в Одессе. Фото: Назар Мельников.

Обеспечение безопасности в Черном и Азовском морях, защита южных границ – одна из ключевых на сегодня задач Украины. При этом если на укрепление сухопутных рубежей на востоке страны нам еще хватает средств и возможностей, то говорить о каком-либо даже очень приблизительном паритете с агрессором на море не приходится – возможности и потенциал России здесь в разы выше. В таких условиях Украине остается надеяться на помощь союзников. То есть НАТО. И Североатлантический блок помогает. Но достаточна ли эта помощь?

НАТО обеспокоено и будет действовать

1 апреля постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон анонсировала на брифинге в Вашингтоне предстоящий 3-4 апреля юбилейный саммит НАТО. Сообщив, между прочим, что среди вопросов, по которым намерены принять решение министры иностранных дел стран-участниц блока, – расширение военно-морского присутствия НАТО в Черноморском регионе. "Мы будем обсуждать, как мы можем усилить свои оборонительные действия в Черном море. Что мы можем еще сделать в Черном море, включая увеличение присутствия кораблей НАТО, расширение наблюдения", – сказала Хатчисон. По ее словам, одной из задач усиления группировки в регионе НАТО видит гарантирование свободного прохода украинских судов через Керченский пролив.

В тот же день схожий анонс на пресс-конференции в Брюсселе сделал и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО обеспокоено агрессивным поведением России, в том числе ее продолжающимися действиями против Украины, а также захватом украинских моряков и кораблей у Азовского моря. НАТО уже наращивает свое присутствие в Черном море. И мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами в регионе", – отметил генсек Североатлантического альянса.

Судя по тональности российских СМИ, информация серьезно напрягла Москву. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия "не очень понимает", что имела в виду представитель США в блоке, говоря об обеспечении прохода украинских кораблей. Телевидение, пресса, официальные спикеры наперебой начали обсуждать, какие шаги предпримет Россия в ответ на действия НАТО. А также прогнозировать, насколько радикальными могут быть эти действия.

Ответ дал сам Альянс на упомянутом саммите, состоявшемся 3-4 апреля. Пакет мер по увеличению безопасности в Черноморском регионе, о котором шла речь на саммите, включил в себя обучение военно-морских сил и береговой охраны Украины и Грузии, проведение совместных учений, заходы кораблей НАТО в наши порты. Также военно-морские силы стран НАТО намерены усилить патрулирование в Черном море. По существу, ничего нового – все упомянутые действия силы блока осуществляли и раньше.

Тем не менее Москва отреагировала на решение НАТО. Так, Совет Федерации 10 апреля принял заявление, в котором "предостерег" НАТО от вовлечения в возможный конфликт, связанный с "нарушением" Украиной "процедуры" прохождения украинских кораблей через пролив.

"Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив – это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны…", – отмечается в заявлении.

А замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия будет пристально следить за действиями НАТО в бассейне и готова принять меры для "нейтрализации угроз".

Как пройти через Керченский пролив

Так является ли новый пакет мер НАТО действительно реальным шагом для обеспечения безопасности в регионе? И, что главное для нас, поможет ли он обеспечить безопасность Украины?

Как рассказал сайту "Сегодня" в кулуарах проходившего на прошлой неделе Киевского форума по безопасности секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, решение НАТО, по его мнению, является очень важным шагом для Украины.

"Ключевым вопросом будет выполнение решения СНБОУ относительно обеспечения прохода военных кораблей украинских ВМС через Керченский пролив. Прохода, согласно международному праву и в рамках подписанных Украиной договоренностей. Я думаю, тут будет координация с нашими партнерами. И это будет той реперной точкой, которая покажет, возвращается ли безопасность в этот регион, или Россия будет продолжать свои агрессивные действия", – отметил Александр Турчинов.

Но вот каким образом будет осуществляться обеспечение НАТО безопасного прохода украинских кораблей через Керченский пролив, пока непонятно. Отвечая на прямой вопрос, будут ли корабли НАТО сопровождать украинские, Александр Турчинов отметил лишь, что "переговоры по этому вопросу как раз ведутся".

Впрочем, тональность представителей государств-членов НАТО, затрагивающих в своих выступлениях на форуме вопрос присутствия в Черном море, дает мало поводов для оптимизма. Из выступлений можно было понять, что максимум, на что в данное время может рассчитывать Украина, – это усиленный мониторинг ситуации в Черном море.

На что нужно рассчитывать Украине

Эксперты сайта "Сегодня" расходятся во мнениях, насколько задекларированные шаги будут эффективными.

"Озвученные меры не могут изменить расстановку сил в Черноморском регионе. Решение, которое приняли в НАТО, больше символическое. Да, они увеличат количество заходов. Проведут учения. Но этого недостаточно, чтобы изменить поведение России", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

Он акцентировал, что конвенция Монтре жестко регламентирует сроки пребывания в Черном море крупных военных кораблей нечерноморских государств, а потому усиление присутствия НАТО в регионе возможно весьма ограниченно. Что касается стран НАТО черноморского бассейна, то мощный флот имеет Турция. Однако, по словам Ильи Кусы, учитывая сближение позиций Анкары и Москвы в последнее время, вряд ли Турция пойдет на какие-то шаги, способные взывать недовольство России.

В свою очередь, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец отмечает, что конвенция Монтре ограничивает морские возможности НАТО в Черном море. Однако не касается других возможностей.

"Конвенция вовсе не мешает обеспечить безопасность в Черноморском и Азовском бассейнах с помощью не корабельных группировок, а воздушных и наземных средств. Если НАТО, конечно, на это пойдет", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" Константин Машовец.

При этом, по его словам, корабельная группировка, даже ограниченная, будет обладать боеспособностью, вполне сопоставимой с теми силами, которые развернула в регионе Россия.

"Силы НАТО превосходят и в технологическом отношении по боевой эффективности средства, имеющиеся у россиян. Потому, если они приняли решение обеспечить безопасность, они вполне могут весьма остудить пыл россиян. Главное – решение принято. А как оно будет реализовано – вопрос тактики. Думаю, усиление будет носить комплексный характер. Не только на море, но и в воздухе, и на земле", – сказал Константин Машовец.

Военный эксперт Олег Стариков также считает, что решение НАТО увеличить присутствие в Черном море – позитивный для Украины и негативный для России сигнал.

"В принципе, военное присутствие стран НАТО в Черноморском регионе перешло на постоянную основу. И это самое главное. Это очень сильно нервирует РФ. Россияне будут идти на разнообразные провокации. Таранить, конечно, не будут. Но сопровождать, в том числе самолетами, идти на опасные сближения, чтобы "выпихнуть" эти корабли, – наверняка. Но, конечно, они никуда не уйдут", – сказал Олег Стариков в комментарии "Сегодня".

Олег Стариков отметил, что заходы кораблей НАТО на базу в Очакове, как и усиление активности Второй постоянной военно-морской группы НАТО в Черном море, направлены на сдерживание России в регионе.

"Но не стоит забывать, что защита территориальной целостности – это суверенное право страны. Если мы сами себя защищать не будем, никто не защитит. НАТО нам помогает. Но мы должны сами наращивать военно-морское присутствие в регионе, укреплять береговую оборону", – сказал Олег Стариков.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.