НАТО поможет Украине обезвредить могильник радиоактивных отходов: подробности

Могильник на военном объекте "Цибулево" был образован еще во время деятельности Советской Армии на территории Украины

Фото: Голос Америки

НАТО поможет Украине избавиться могильника радиоактивных отходов в селе Цибулево на Кировоградщине. Об этом пишет "Голос Америки".

Контракт на осуществление проекта подписали генеральный менеджер Агентства НАТО по поддержке и поставки Питер Домен и глава украинского инжиниринговой компании NT-Engineering Виталий Демьянюк.

Могильник на военном объекте "Цибулево" относится к так называемым "историческим", поскольку радиоактивные отходы, там хранятся, были образованы еще во время деятельности Советской Армии на территории Украины. Это, по сути, "грязная бомба", которая несет угрозу незаконного распространения радиоактивных материалов и риски для окружающей среды.

Поэтому на объекте проведут радиационное обследование, ионизирующие источники излучения изымут и отвезут на место постоянного безопасного захоронения. После этого территорию рекультивируют. "Это будет чистый лес", – сказал глава NT-Engineering Виталий Демьянюк.

Как сообщалось, в рамках Имплементационного соглашения НАТО вместе с Украиной в 2016 году был основан первый пилотный проект по захоронению радиоактивных отходов. Первым могильщиком радиоактивных отходов по степени опасности был определен объект "Вакуленчук" Государственной пограничной службы Украины (пгт Вакуленчук Житомирской обл.). Проект по его ликвидации был успешно выполнен с помощью НАТО в течение 2016-2017 годов.

На запрос Украины в августе 2018 года НАТО в рамках оказания помощи Украине в реализации мероприятий по ликвидации могильников радиоактивных отходов приняло решение о начале следующего проекта в рамках трастового фонда по захоронению радиоактивных источников "Ликвидация могильника радиоактивных отходов, которые хранятся на объекте "Цибулево" (военная часть А0981 Министерства обороны Украины, с. Цибулево, Кировоградская область).

Ранее сообщалось, что в Киевской области начали строить ядерный могильник.

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