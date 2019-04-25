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НАТО увеличит финансирование Украины через трастовые фонды

Сегодня, 10:56

НАТО в дальнейшем будет поддерживать Украину на ее пути к евроатлантической интеграции

Фото: Getty Images

Страны-члены НАТО увеличивают собственные взносы в ряд трастовых фондов для поддержки Украины. Об этом заявил руководитель проектов трастовых фондов НАТО Фредерик Пежо во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, сообщает пресс-служба правительства.

"НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину на ее пути к евроатлантической интеграции, увеличивая финансовые взносы в целевые фонды", – подчеркнул Пежо.

Он добавил, что работа трастового фонда по медицинской реабилитации военнослужащих будет продлена до 2021 года и будут выделены средства на реализацию ряда проектов.

В свою очередь, вице-премьер-министр поблагодарила за последовательность и устойчивую позицию НАТО.

"Правительство приложит все усилия для продолжения курса Украины для членства в Альянсе. Работаем дальше над определенными направлениями", – отметила Климпуш-Цинцадзе.

Также она сообщила стороне НАТО о принятии указа президента Украины о "Вопросах европейской и евроатлантической интеграции", который определяет задачи и обязанности государственных органов власти в Украине на реализацию стратегического курса в ЕС и НАТО.

Как сообщалось, 24 апреля президент Петр Порошенко подписал указ о праздновании 23-й годовщины Конституции Украины в 2019 году, поручив, в частности, разъяснить общественности значение внесения в Основной Закон курса на приобретение Украиной членства в ЕС и НАТО.

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Тег НАТО, Украина, трастовый фонд

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