Натворил беды в Европе: циклон "Сабина" подпортит погоду в Украине

В последние дни в Украине погода меняется чуть ли не каждый день

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Сегодня в Украине объявили штормовое предупреждение, однако завтра, 13 февраля в Украине тоже будет сильно дуть. Также ожидаются осадки и довольно теплая погода. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Пока западное побережье Европы – Великобританию, Францию, Нидерланды, Бельгию, Германию – будет штурмовать циклон Tomris, погоду в Украине будет определять циклон Sabine с севера Европы.

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"Завтра, 13 февраля, будет преобладать в Украине влажная погода с периодическим небольшим мокрым снегом. На западе и юге преимущественно без осадков, лишь в Карпатах – снег, в Крыму – дождь. Температура воздуха в большинстве областей в течение четверга будет колебаться в пределах 1-6 градусов тепла, в южной части 4-8 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве 13 февраля местами небольшие осадки, сильный западный ветер и около 3-4 градусов тепла.

Как сообщали новости "Сегодня", в ближайшие дни в Украину вернутся снег и дожди, но они будут кочевать из одного региона в другой. А температура воздуха тем временем будет плюсовой, местами до +9. Лишь ночью в некоторые дни будут небольшие морозы. Читайте подробней прогноз погоды до конца недели.

А пока в Украине не то зима, не то весна, в далеком Багдаде неожиданно выпал снег. Жители города вспоминают, что последний раз снег шел десять лет назад. Смотрите об этом в сюжете:

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