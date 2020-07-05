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Наводнение на западе Украины: что сейчас происходит в пострадавших областях (фото, видео)

5 июля, 11:55

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Разрушенными до сих пор остаются более 200 километров дорог

В западных регионах Украины, в которых сильные дожди привели к масштабному наводнению, спасатели до сих пор занимаются ликвидацией последствий непогоды и помогают местному населению. Что им осталось еще сделать – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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Итак, на данный момент подтопленными остаются семь населенных пунктов:

  • Черновицкая область – 5;
  • Львовская область – 1;
  • Тернопольская область – 1.

Все еще в воде остаются пять зданий в Тернопольской области. Воду пока не откачали из 19 подвалов: Ивано-Франковская область -11, Тернопольская – 5, Львовская – 3.

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Также затоплены 74 приусадебных участка в Тернопольской (25), Черновицкой (45), Ивано-Франковской (2) и Львовской (2) областях.

Кроме того, после паводка разрушенными остаются 202,5 ​​километра автодорог в Ивано-Франковской (201), Черновицкой (1,4) и Львовской (0,08) областях. Вода "унесла" 95 мостов.

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"Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуировано 721 человека, отселено 1324 человека и перевезено через подтопленные участки дорог 2565 человек", – рассказали спасатели.

Сейчас спасатели продолжают оказывать помощь людям.

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Напомним, после масштабного паводка в западных областях Украины Министерство иностранных дел обратилось за помощью в преодолении последствий стихии к НАТО, Евросоюзу и странам-партнерам.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский приказал правительству решить проблему ежегодных потопов на западе страны раз и навсегда.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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