Наводнение на западе Украины: Евросоюз согласился оказать помощь

На днях США согласились выделить гуманитарную помощь, а теперь с последствиями наводнения на западной Украине поможет справиться Европейский Союз – Брюссель активировал Механизм гражданской защиты.

Реклама

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Евросоюз активировал Механизм гражданской защиты в ответ на наш срочный запрос. Это позволит странам ЕС помочь Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в преодолении последствий наводнений, согласно списка потребностей. Спасибо ЕС, Янезу Ленарчичу и шведским друзьям за мгновенную реакцию и поддержку", – написал украинский министр.

В самом же ЕС отмечают, что в начале этой недели интенсивные дожди привели к крупнейшему наводнению на западе Украины за последние 50 лет, в результате которого пострадали несколько человек, а сотни домов были повреждены.

Чтобы удовлетворить первоочередные потребности, Евросоюз на запрос Украины активировал Механизм гражданской защиты ЕС. Швеция немедленно отреагировала и предложила 1,2 км барьеров от наводнения, 250 шлангов, а также технических экспертов. В дополнение к шведской помощи Европейская комиссия предоставит картографические услуги в пострадавших районах через спутниковую систему ЕС Copernicus. Круглосуточный координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Европейского Союза будет находиться в постоянном контакте с украинскими властями, чтобы внимательно следить за ситуацией и направлять дальнейшую помощь.

Реклама

"Мы готовы оказать дальнейшую помощь и проявить солидарность со всеми, кто находится в пострадавших районах, и с теми, кто работает на местах", – сказал комиссар по антикризисному управлению ЕС Янез Ленарчич.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Украина обратилась за помощью к НАТО и Евросоюзу. В обращении содержалась просьба активировать Механизмы гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО. Также стало известно, что на борьбу со стихией на западе Украины могут отправить многонациональный батальон.

Напомним, в последние дни интенсивные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Только в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов, разрушено 110 км автодорог и 90 мостов, погибли три человека, один пропал без вести. Всего в этих трех областях повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами. В пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение. Потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама