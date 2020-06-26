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Наводнение на западе Украины: Киев попросил помощи у НАТО

26 июня, 16:31

Денис Беспалов Денис Беспалов

Огромные наводнения нанесли значительный ущерб критически важной инфраструктуре, отмечают в альянсе

Украина запросила помощи у НАТО для ликвидации последствий масштабного наводнения на западе Украине. Об этом сообщает пресс-служба альянса.

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"25 июня Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы получил запрос на международную помощь от Украины. Огромные наводнения в Западной Украине нанесли значительный ущерб критически важной инфраструктуре и угрожают жизни людей", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате наводнения было разрушено 110 км дорожной инфраструктуры и 90 мостов.

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Согласно последним данным спасателей, сейчас в Ивано-Франковской области остаются подтопленными 262 населенных пункта, в Черновицкой области – 45, Львовской – 11 и Тернопольской – 4. В воде до сих пор 7731 дом, 13 объектов социальной и бытовой сферы, 4553 подвала, 12 411 приусадебных участков.

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Ранее президент Владимир Зеленский проверил ликвидацию последствий наводнения на Ивано-Франковщине и заверил, что деньги на ликвидацию последствий потопа есть.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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НАТО наводнение Западная Украина

Источник: Сегодня

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