"Найдите в себе силы": изобретатель флешки дал совет украинцам

Фото: Croatian Business Angels Network / facebook.com/CRANE.croatia

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Сегодня Израиль – страна изобретателей. Но так не было всегда. Дов Моран – израильский мультимиллионер и изобретатель USB-флешки рассказал, как Украине занять свое место в инновациях.

"Нам нужно было выживать. Перед Израилем стояло много вызовов и много противников. Мы должны были найти свое преимущество. И сейчас мы видим, что все меняется очень быстро. У нас есть смелость пробовать, пробовать, пробовать и достигать успеха. Есть мотивация", – отметил изобретатель.

От также дал совет Украине и украинским изобретателям.

"Вы должны найти в себе силы попробовать. А еще нужны знания. Учиться, учиться. Вам нужно выживать, находить свое место", – сказал Моран.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Украина в состоянии, в котором когда-то был Израиль": интервью с изобретателем флешки Довом Мораном".

Напомним, недавно мы писали о том, какие полезные мобильные приложения разработаны украинцами.

Также новости "Сегодня" рассказывали о том, что в Украине запустили фонд стартапов.

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