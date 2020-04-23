Найти поджигателей и не дать огню перекинуться на Беларусь: спецоперация в Чернобыльской зоне

Пожары в Зоне отчуждения локализовали, но не ликвидировали

Бригады ГСЧС тушат пожары в Чернобыльской зоне отчуждения и на земле, и с воздуха. Пожары локализовали, но не ликвидировали. Древесина до сих пор тлеет, и спасатели не прекращают работы. В то же время Национальная гвардия продолжает спецоперацию по поиску поджигателей.

"Сегодня" эксклюзивно рассказывают о титанической работе пожарных.

Без отдыха и выходных они уже две недели пытаются укротить пламя в Чернобыльской зоне.

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Пожарные за десять минут опустошают полную цистерну воды и едут за новой.

Они даже не помнят, какой сегодня день и который час. Немного отдохнули – и снова за работу.

"Усиливается ветер, и очаг перекидывается с одного участка леса на другой. Несмотря на то, что здесь сделаны просеки. Поэтому сейчас работаем в круглосуточном режиме", – говорит пожарный Национальной гвардии Владислав Семердюк.

Сейчас в Чернобыльской зоне ситуация улучшилась – по сравнению с прошлой неделей. Нет огромных возгораний. Их удалось локализовать и отодвинуть на окраину Зоны отчуждения.

На границе с Беларусью пожар до сих пор не утих. Огонь подступает к самой дороге, но благодаря тому, что пожарные вместе с военными сделали рвы, пламя не распространяется на другую сторону дороги. Все в дыму и неэкипированным людям оставаться долго здесь просто невозможно. Нечем дышать, и очень болят глаза.

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Кроме тушения самых пожаров в Чернобыльской зоне, спасатели пытаются не допустить распространения огня на соседнюю Беларусь.

Для этого пожарным помогают "глаза" в небе. Современный беспилотник Национальной гвардии с помощью тепловизора видит все очаги возгорания в лесах Зоны отчуждения. Координаты пожара сразу передают пожарным, и те мгновенно реагируют – выезжают на место.

Главным вопросом остается – что же стало причиной масштабных пожаров в Чернобыльской зоне? В Министерстве внутренних дел одной из главных причин называют диверсию, то есть умышленный поджог.

Для выявления следов возможных диверсантов в Чернобыльскую зону прибыл спецназ Нацгвардии "Омега". С помощью служебных собак спецназовцы пытаются отыскать следы поджигателей.

"Следы после этого не остаются, поскольку высокая температура уничтожила все остатки присутствия людей", – говорит боец "Омеги" Ридик.

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Ридик защищал страну на Донбассе, поэтому выявление диверсантов для него дело обычное. Непривычно только делать это за много сотен километров от линии фронта.

"Ну, как говорится, работа зовет. Мы уже приезжаем и выполняем нашу задачу", – говорит Ридик.

Пожарные, нацгвардейцы, спецназовцы. С запада и востока. На земле и в небе. Все они сейчас делают все возможное, чтобы обуздать пламя в Зоне отчуждения. Но признаются: пока стоит сухая и ветреная погода, окончательно ликвидировать пожары будет крайне тяжело.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, есть ли угроза гари в Киеве из-за пожаров в Зоне отчуждения. По состоянию на утро 23 апреля, по данным ГСЧС, радиационный фон по Киеву и Киевской области был в пределах нормы и не превышал естественных фоновых значений (Киев – 0,011 мР/ч, Киевская область – 0,012 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч, Чернобыль – 0,021 мР/ч, на КПП "Дитятки" – 0,02 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч).

Вместе с тем по состоянию на утро 23 апреля в столице смога не наблюдалось, уровень загрязнения воздуха при норме в 0-50 пунктов, по данным сервиса iqair.com, составлял 68 пунктов. В то же время столица, наконец, выбыла из ТОП-10 городов мира с самым загрязненным воздухом.

Также "Сегодня" писали о шести способах очистить воздух в квартире.

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