Назначен новый глава мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине

В Госдепе прокомментировали назначение нового турецкого дипломата, который будет отслеживать ситуацию на Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе. Фото: AFP

Назначен новый глава мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b76/363/5c9b763639abf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b76/363/5c9b763639abf.jpg 2019-03-27T15:15:18+02:00 Украина В Госдепе прокомментировали назначение нового турецкого дипломата, который будет отслеживать ситуацию на Донбассе

Главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине назначен турецкий дипломат Яшар Халит Чевик, который сменит на этой должности Эртурула Апакана. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Роберт Палладино, опубликовав соответствующее заявление в Twitter.

По его словам, США приветствуют назначение Халит Чевика и выражают уважение нынешнему главы СММ Апакану, который покидает этот пост, за преданность своей миссии по улучшению ситуации с безопасностью.

"Мы выражаем благодарность наблюдателям и сотрудникам СММ за ценный вклад в работу этой миссии и их самоотверженную службу в сложных и порой опасных условиях. Значительный опыт работы посла Чевика на государственной службе в качестве дипломата сделал его вполне подготовленным для этой должности. Соединенные Штаты настоятельно призывают все страны-участницы ОБСЕ подтвердить поддержку СММ. Мы призываем Россию и силы, которые она вооружает, тренирует, возглавляет и воюет на их стороне в Украине, позволить СММ иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", – говорится в заявлении.

Как известно, Эртурул Апакан возглавлял СММ ОБСЕ в Украине со 2 апреля 2014 года. Его срок истекает 1 апреля и его должность займет Чевик.

Отметим, в феврале Апакан отметился странным высказыванием по российской агрессии на востоке Украины, отвечая на реплику дипломата РФ, не подтвердив присутствие российских войск на Донбассе.

Напомним, в октябре 2018 года в ОБСЕ все же озвучивали доказательства присутствия войск России на Донбассе. Наблюдателям миссии даже сами кадровые российские военные признавались, что приезжали на Донбасс по ротации.

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