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Назначение Кривоноса в СНБО: ждать ли радикальных реформ в оборонной сфере

Сегодня, 16:35

Эксперты рассказали, легко ли дадутся Кривоносу реформы

Сергей Кривонос. Фото: скриншот
Сергей Кривонос. Фото: скриншот.
Назначение Кривоноса в СНБО: ждать ли радикальных реформ в оборонной сфере //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7a6/765/5c87a67658df2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7a6/765/5c87a67658df2.jpg Украина Эксперты рассказали, легко ли дадутся Кривоносу реформы

Назначение заместителя командующего Сил специальных операций Сергея Кривоноса заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны в целом положительный факт. Но работа Кривоноса на этом посту будет идти нелегко, поскольку есть насколько серьезных препятствий для проведения реформ. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, сфера "Укроборонпрома" – очень устоявшаяся. И изменения возможны лишь при поддержке Запада.

"Новый человек может попытаться что-то делать, но это столкнется с огромным сопротивлением. Сфера очень закрытая, реформировать будет очень сложно. У Кривоноса, скорее всего, будут инициативы по реформированию, но ждать, что он быстро что-то изменит, не стоит. Система складывалась годами. Он сможет что-то сделать, если будет помощь со стороны Запада", – говорит Жирохов.

При этом, по словам специалиста, надо смотреть, как он проявит себя в новой должности.

"Он боевой офицер, он воевал под Краматорском, он держал оборону Краматорского аэропорта, он участвовал в других операциях. Но быть боевым офицером и быть эффективным менеджером с это разные вещи. Ему надо будет еще учиться, набивать шишки", – дополняет эксперт.

А вот координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец считает, что у Сергея Кривоноса для соответствующей должности есть и образования, и опыт.

"В порученной сфере он способен руководить, у него есть соответствующее образование, он разбирается в этих вопросах, я не вижу здесь трудностей. Он пришел из командования Сил специальных операций, где занимал должность заместителя командующего, что предполагает, как минимум, способность управлять на статическом уровне. Здесь у него может поменяться инструментарий", – говорит Машовец.

Напомним, из-за коррупционного скандала в "Укроборонпроме" 4 марта Порошенко уволил замсекретаря СНБО Олега Гладковского, который был также главой Комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю.

Недавно Порошенко заявлял, что в "Укроборонпроме" проведут международный аудит с привлечением специалистов НАТО. По его словам, будет проведена комплексная ревизия всех контрактов госконцерна, и за этим будут наблюдать иностранцы.

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Тег СНБО, назначение, Кривонос , укроборонпром, машовец, Жирохов

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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