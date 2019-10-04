Назвали самый популярный подержаный автомобиль среди украинцев

Всего с начала года украинскую прописку получили 321,6 тыс. ввезенных из других стран подержаных легковых авто

/ Фото: Wikipedia

Украинцы в сентябре зарегистрировали 23 тысяч ввезенных из-за границы подержаных легковых автомобилей, что в 3,2 раза превысило регистрации новых легковых авто за тот же месяц.

Об этом сообщает "Укравтопром".

По сравнению с сентябрем прошлого года регистрации импортированных подержаных легковых авто выросли в 2,3 раза, а их доля на первичном рынке увеличилась до 76% с 60% .

Самым популярным подержанным автомобилем месяца был Volkswagen Passat – их зарегистрировано 1460 ед. Вторым стал Renault Megane с регистрациями 1315 авто, на третьем месте Skoda Octavia с результатом 1203 расторможенных и зарегистрированных авто.

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Далее в рейтинге Volkswagen Golf, в активе которого 912 регистраций, а замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Ford Focus – 798 ед.

Всего с начала года украинскую прописку получили 321,6 тыс. ввезенных из других стран подержаных легковых авто, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее. В то же время рынок новых легковых автомобилей за тот же период составил всего 61,7 тыс. машин.

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Новости "Сегодня" писали, что с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019-го действовала 50%-ная скидка на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией. За тот период таможни оформили более 218 тыс. авто на 13,6 млрд грн.

Потом водителям дали время на растаможку, но по полной ставке, до 23 мая, позже срок введения штрафов перенесли на три месяца. Сейчас отсрочку применения штрафных санкций за "евробляхи" вновь продлили. 20 сентября соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Между тем с 22 августа до принятия закона на владельцев "евроблях" составляли протоколы, так как официальной отсрочки в этот период не было. Подробнее – в нашем сюжете:

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