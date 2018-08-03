Назван лучший туроператор в Европе

Международная туристическая компания TUI отмечена престижной премией World Travel Awards™ в номинации "Лучший туроператор Европы". Награда была вручена на торжественной церемонии, которая прошла в Афинах (Греция), в историческом Заппейоне.

В мероприятии приняли участие ключевые фигуры европейского туристического рынка. Кроме TUI Group, премии удостоились всемирно известные авиалинии, отели, круизные операторы, города и страны, такие как – Hilton Hotels & Resorts, Аэропорт Цюриха, Norwegian Cruise Line, Мадрид, и многие другие.

TUI является более чем десятикратным обладателем этой престижной премии, которую именуют "туристическим Оскаром". Начиная с 2009 года, компания несколько раз была признана лидером среди туроператоров, чартерных авиаперевозчиков, а также становилась лауреатом в категории "Социально-ответственный туризм" и "Лучший туроператорский сайт".

Уже 25 лет World Travel Awards™ является главной мировой премией в области туризма. Обладателями награды становятся компании, которые, по мнению клиентов и профессионалов туристической индустрии, достигли превосходства в своем секторе. В ходе онлайн-голосования победителя в каждой номинации определяют тысячи представителей туристической отрасли по всему миру.

О компании TUI UKRAINE. Одна из ведущих туристических компаний Украины, включающая в себя туроператора и сеть турагентств. Компания является частью крупнейшего международного туристического холдинга TUI Group, с более чем 40-летним опытом работы.

TUI Group обслуживает более 30 млн клиентов в год и предлагает отдых в 180 странах мира. TUI является одной из самых прибыльных туристических компаний в мире. В группу TUI входят туроператоры, сети турагентств, более 300 отелей, 14 круизных лайнеров, 6 авиакомпаний с самым большим чартерным флотом в Европе – более 130 самолетов и др. Только в Европе TUI имеет свыше 3 000 офисов продаж.