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Назван регион Украины, где больше всего зараженных коронавирусом

24 марта, 19:17

Сергей Пономаренко

Лидером по распространению вируса стал Киев

Киев стал лидером по распространению коронавируса. Как сообщает Минздрав Украины, здесь зафиксировано 29 зараженных.

На втором месте – Черновицкая область, здесь коронавирус выявлен у 25 человек, один случай – смертельный.

На третьем месте – Киевская область, здесь выявлено 15 зараженных, из них о десяти случаях стало известно в течение последних суток.

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Всего же в Украине, по состоянию на 10:00 24 марта, зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в десяти областях: Черновицкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черкасской, Львовской, Донецкой и Харьковской. Также сейчас рассматривается вариант режима чрезвычайного положения.

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Кроме того, мы писали о том, что полиция обнародовала статистику, как украинцы нарушают правила карантина, и каким образом правоохранители собираются реагировать на эти нарушения.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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