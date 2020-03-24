Назван регион Украины, где больше всего зараженных коронавирусом

Лидером по распространению вируса стал Киев

Киев стал лидером по распространению коронавируса. Как сообщает Минздрав Украины, здесь зафиксировано 29 зараженных.

На втором месте – Черновицкая область, здесь коронавирус выявлен у 25 человек, один случай – смертельный.

На третьем месте – Киевская область, здесь выявлено 15 зараженных, из них о десяти случаях стало известно в течение последних суток.

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Всего же в Украине, по состоянию на 10:00 24 марта, зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в десяти областях: Черновицкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черкасской, Львовской, Донецкой и Харьковской. Также сейчас рассматривается вариант режима чрезвычайного положения.

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