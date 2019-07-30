Назван ТОП-3 опасностей, которые подстерегают украинцев на пляжах 2019-07-30T17:36:37+03:00 Украина Пляжный отдых - главными угрозами оказались порезы, инфекции и непроверенные аттракционы

Журналисты "Сегодня" выяснили тройку главных опасностей, которые подстерегают любителей отдыхать на украинских пляжах.

На первом месте оказался водный транспорт – водители гидроциклов или моторных катеров на скорости могут не заметить человека в воде. При этом виновниками в таких ситуациях являются сами отдыхающие, которые заплывают в зоны с активным движением плавсредств.

"Здесь может быть с обеих сторон нарушение. Со стороны отдыхающего, например, оно состоит в том, что человек нарушил правила отдыха на пляже и заплыл за буйки, далеко за водную зону отдыха, где он может безопасно отдыхать", – объяснил говорит представитель Объщественного объединения "Пляжный патруль" Павел Любый.

На втором месте в списке опасностей – острые предметы, которые могут быть в песке. Порезы на теле могут вызвать кровотечение. Битое стекло, острые камни или куски металлолома легко найти на любом пляже. Наткнуться человек рискует как на берегу, так и в воде.

"Обычно на пляже человек не получит настолько серьезную рану, чтобы умереть от кровотечения, но заболеть чем-то, действительно, может. В первую очередь, речь идет о столбняке. Попадающие в рану инфекции и бактерии также могут вызвать осложнения в виде гнойного воспаления", – рассказал семейный врач Виталий Щуренко.

Третья пляжная опасность – водные развлечения. Вейкборды, "бананы" или "таблетки" – популярные развлечения среди отдыхающих. Но одно неверное движение может нанести непоправимый вред здоровью.

Наиболее распространенные травмы на водных аттракционах – это переломы. Причина – жесткие падения в воду либо непрофессиональные действия инструкторов.

"Это различные повреждения – от пореза до переломов. Могут быть и летальные исходы. Если вас что-то не устраивает, я бы советовал отказаться от этой услуги. К примеру, вам не предоставили документы, которые полагается иметь на этот водный аттракцион, либо же вам не предоставили полный инструктаж о правилах поведения", – говорит представитель ОО "Пляжный патруль" Павел Любый.

Стоит напомнить, что летний отдых может принести также и другие проблемы со здоровьем: простуду, мелкие травмы-царапины, внезапную головную боль и расстройства желудочно-кишечного тракта. Ранее мы подсчитали, сколько стоит минимальная аптечка в отпуск, а теперь выяснили, как ударит по кошельку один день лечения за границей. Подробнее смотрите в сюжете:

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