Названа причина ДТП с украинцами в Польше

Украинский автобус, который попал в ДТП в Польше, ехал со скоростью, которая как минимум вдвое превышала разрешенную. К таким выводам пришла прокуратура, сообщает польское издание RMF24 со ссылкой на слова работницы прокуратуры Марты Петковски. Сведения были получены на основ предварительного заключения эксперта, который присутствовал на месте происшествия.

Издание отмечает, что автобус ехал со скоростью не менее 70-80 км в час, в то время как на участке трассы, где произошло ДТП, предельная скорость составляет 30 км в час.

"Водитель попытался маневрировать, но с такой скоростью у него не было никаких шансов", - пишет издание.

Отмечается, что водителю, который оказался украинцем и уже задержан, завтра, 19 августа, будет предъявлено обвинение в ДТП. Прокурор также обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого на три месяца, отмечает издание. Указанное изданием превышение скорости предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от одного до десяти лет.

Также издание сообщает, что у водителя была замена, но, как сообщили в прокуратуре, он сам провел всю дорогу за рулем от выезда из Львова. Водитель был трезв, подчеркивают в польской прокуратуре.

Напомним, трагедия произошла поздно вечером в пятницу, 17 августа, на шоссе №28 в районе села Лешава-Дольна в Подкарпатье. Водитель автобуса, который направлялся в Вену, пробил энергоемкий барьер и ударился в деревянный крест, который стоял на повороте. После этого автобус перевернулся и сорвался с откоса.

В результате погибли три человека, пострадали 37. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные 36 человек, которые были госпитализированы, находятся в состоянии средней тяжести.