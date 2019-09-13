Названо имя погибшего на Донбассе бойца Нацгвардии

Младший сержант Валерий Шатурский / Фото: Facebook

Жертвой огня противника стал боец Нацгвардии, младший сержант Валерий Шатурский, который служил в батальоне специального назначения 15-го Славянского полка НГУ (Воинская часть 3035, известная как "Донбасс").

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины на своей странице в Facebook.

Как стало известно, 12 сентября около 15:00 враг открыл огонь в сторону позиций украинских защитников, которые выполняют боевые задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области.

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В результате вражеского обстрела Валерий Шатурский получил ранение, не совместимое с жизнью.

Боец батальона "Донбасс" Христя Зозуля сообщила, что младший сержант Шатурский имел позывной "Череп" и стал жертвой огня снайпера противника, когда вышел на боевое задание.

Напомним, 12 сентября на Донбассе погиб спецназовец СБУ, 33-летний старший лейтенант Иваньков.

Также сообщалось, что 11 сентября, в ночном бою под Волновахой погибли два морпеха из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ – Николай Обуховский и Александр Линчевский. Противник плотным огнем из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов прикрывал работу своего снайпера, в результате наши воины получили несовместимые с жизнью ранения.

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