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Названо лучшее игристое вино Украины

18 декабря, 11:47

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На международном конкурсе Wine&Spirits 2019 эксперты определили лучшие игристые вина в своей категории

Наивысшую оценку и награды получили игристые вина "Ореанда": две золотые медали за игристое "Полусладкое" и "Брют" – очередной успех виноделов ОКЗ.

Свой успех представители бренда объясняют тем, что в этом году собрали хороший урожай французских сортов винограда. Также вся команда технологов предприятия имеет аккредитацию мастеров производства Франции и все игристые вина изготовлены за методом Шарма. Метод был разработан и запатентован в 1907 году Юджином Шарма (Франция). Это такая технология производства игристых вин, в которой этап вторичного брожения реализован в специальных закрытых емкостях различной вместимости, так называемых резервуарах, или акратофорах.

Бренд "Ореанда" – идеальный выбор настоящих ценителей игристого.

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игристое вино Ореанда

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