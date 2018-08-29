Названы главные причины поражения Украины под Иловайском в 2014 году
Несмотря на вторжение россиян, следствие не отбрасывает ошибки украинских командиров
Главной причиной поражения Украины под Иловайском стало вторжение большого количества российских войск, однако не обошлось без проблем в украинской армии. Об этом говорится в отчете Военной прокуратуры Украины по итогам расследования Иловайской трагедии, передает пресс-служба ГПУ.
В прокуратуре отметили, что для полноты следствия и профессиональной оценки вопросов применения и взаимодействия сил и средств, привлеченных к проведению АТО в Донецкой и Луганской областях, обоснованности принятия управленческих решений при планировании и проведении боевых операций, в том числе в августе 2014 года в районе Иловайска, проведены две комплексные комиссионные судебные военные экспертизы, к которым привлекли 31 опытного эксперта и специалиста в военной сфере.
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Согласно результатам следствия и выводов судебных экспертиз, установлены ключевые факторы поражения Украины под Иловайском с дальнейшей оккупацией части Донбасса:
- низкий уровень боеготовности и боеспособности Вооруженных сил Украины;
- многочисленные факты дезертирства, самовольного оставления мест несения военной службы и невыполнения приказов начальников среди личного состава в украинской армии в тот период;
- отдельные ошибки руководства АТО при планировании и проведении военных операций, которые не находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением тяжких последствий – гибели украинских военных и потери вооружения и военной техники.
Согласно выводам экспертов, гибель украинцев и потеря техники под Иловайском непосредственно является следствием вторжения российской армии.
Напомним, военная прокуратура также установила, что Россия в августе 2014 года под Иловайском убила 366 украинских военных, 429 получили ранения и около 300 человек попали в плен. Это произошло после срыва россиянами договоренности о "зеленом коридоре" и мирном выходе бойцов ВСУ из "котла".
Кроме того, следствие озвучило количество войск, которые Россия бросила на Иловайск. Во вторжении были задействованы девять батальонно – тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 ПТРК. Однако еще больше войско стояло вдоль украинско-российской границы.
14 августа 2017 года в офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства Главной военной прокуратурой передано информацию о собранных доказательствах совершения военных преступлений (в том числе убийства украинских военных в районе Иловайска).
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