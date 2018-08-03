Названы худшие и лучшие пропускные пункты на границе с Европой

Хотя в Украине долгожданный безвизовый режим работает уже больше года, проблем при пересечении границы меньше не стало. Так, наши соотечественники жалуются на плохую инфраструктуру, длинные очереди, откровенное хамство и коррупцию. Исследование об этом проводила общественная организация "Европа без барьеров".

В исследовании всего выделили три категории пропускных пунктов – дружелюбные, нейтральные и противоречивые. К дружелюбным пропускным пунктам, которые собрали меньше всего недовольств, отнесли те, что находятся на венгерской границе – Вилок-Тисабеч, Косино-Барабаш и Звонковое-Лонья, также сюда попали румынские Дьяково-Халмеу, Порубное-Сирет, польский пункт Ягодин-Дорогуск и словацкий пункт Малые Селменцы и Большие Селменцы.

А вот в антилидерах оказались автомобильные пропускные пункты на границе с Польшей и Словакией. Так, больше всего негативных оценок получил основной переход между Украиной и Словакией – Ужгород-Вышне Немецке. В этом рейтинге оказались также польские пункты – Краковец-Корчева, Угрынов-Долгобичув и Шегини-Медика.

Также украинцев расспрашивали, какие проблемы с инфраструктурой волновали их больше всего. Оказалось, что на пунктах пропусков наших граждан волновали проблемы, связанные с недостаточным количеством полос, медленным оборудованием, отсутствием уборных и плохими дорогами.

Лидером по жалобам стал все тот же пропускной пункт на границе со Словакией – Ужгород-Вышне Немецке. Основной проблемой респонденты здесь назвали необходимость ремонтировать КПП, большое количества мусора на территории, недостаток работников, все то же отсутствие уборных и нормальных дорог. По этим же критериям жаловались и на венгерские пункты Вилок-Тисабеч и Лужанка-Берегшурань.

А вот что касается времени, за которое можно пройти контроль на пропускных пунктах на автомобиле, то здесь лидирует польская граница, где украинцев могут задержать на 5 часов, тогда как на венгерской пропускают всего за 20 минут.

"С наиболее продолжительным пересечением границы столкнулись респонденты, которые путешествовали автомобилем в Польшу. Это логично, потому что именно туда направлены наши миграционные потоки. Но интересно сравнить загруженность пунктов пропуска и среднюю продолжительность проезда", – отмечает аналитик Катерина Кульчицкая.

По статистике Госпогранслужбы за прошлый год, самым загруженным пунктом пропуска был Шегини. Но дольше всего пересекается граница на пункте Краковец – в среднем, 5 часов, тогда как в Шегини это время составляет 4,5 часа. А вот в таких пунктах пропуска на границе с Польшей, как Смильница, Грушев и Ягодин можно пройти контроль за 2 часа.

Среднее время прохода через пункт контроля на границе со Словакией составляет 3-3,5 часа. Но интересно отметить, что прохождение КПП Малый-Березный за 3 часа – это довольно много, т.к. пункт не пользуется особой популярностью.

"Пункт пропуска Малый-Березный очень удивляет такой медлительностью пересечения границы. Потому что по данным Госпогранслужбы, за предыдущий год всего около 1,5 тыс. человек за день пересекали там границу, тогда как в Шегини или Краковце эта цифра достигала 10 тыс. человек", – отмечает Кульчицкая

На венгерской границе цифры гораздо меньше, например, в пункте Звонковое можно пройти все процедуры за 0,2 часа. Да и на румынской границе украинцев особо не задерживают, среднее время здесь варьируется от 0,5 до 1 часа.

Правда, несмотря на то, что у украинцев есть много претензий к процедуре пересечения границы, все же, уровень удовлетворенности довольно высокий – от 3 до 4,5 баллов, где 5 было самым высоким баллом.

Более подробно о том, с какими проблемами сталкиваются украинцы при пересечении границы, читайте в материале сайта "Сегодня": Проблемы на границе: украинцы страдают от очередей и задержек