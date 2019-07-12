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Названы лучшие работодатели Украины

12 июля, 19:50

Компания ДТЭК оказалась среди лидеров рейтинга


В конкурсе на звание лучшего работодателя Украины в рядах лучших оказалась компания ДТЭК. В рейтинге "ТОП 100", организованном изданием DELO.UA, энергетическая компания оказалась в двадцатке лучших брендов-раблотодателей, в десятке – лучших образовательных проектов, а также – победитель в номинации "HR лидерство", а директора по стабильному развитию ДТЭК признали одним из лучших специалистов Украины по работе с персоналом.

В ДТЭК работают около 80 тысяч человек. Компания уже 14 лет без задержки выплачивает зарплату, к тому же выше рыночной и дает возможность работникам учиться и развивать карьеру, а также ежегодно инвестирует сотни миллионов гривен в улучшение условий работы и ее безопасность.

"Мы построили систему управления персоналом, которая базируется на лучших европейских бизнес-практиках, и сегодня коллеги это отметили, и мы довольны этим признанием. Сегодня мы инвестируем в своих людей. 87% вакансий высшего менеджмента заполняется внутренними сотрудниками. У нас обучаются все – от рядового сотрудника до генерального директора и это одна из политик компании", – заявил Александр Кучеренко, директор по стабильному развитию ДТЭК.

"Такой крупный бизнес, как ДТЭК, Метинвест – они не просто крупнейшие налогоплательщики, они еще и с каждым годом увеличивают свою прибыль, еще больше нанимают сотрудников и еще больше их мотивируют и еще больше дают стране. Не только наполняют бюджет, а они еще развивают наше население, молодые таланты", – отметила Виктория Покатис, редактор раздела "Бизнес" издания delo.ua.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что китайские ученые назвали самую тяжелую работу в мире. Как выяснилось, ученые провели эксперимент с участием 140 тысяч человек.


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Тег рейтинг, ДТЭК, работодатели

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