Идентификация тел погибших украинцев в Иране: названа возможная дата завершения опознания

По словам семей погибших, это произойдет не ранее, чем на следующей неделе

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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В семьях погибшего в Иране экипажа Boeing 737-800 заговорили о возможной дате отправки тел в Украину. Как рассказали сайту "Сегодня" в семье погибшего бортпроводника Дениса Лихно, по их неофициальной информации, тела могут доставить в Украину не ранее 14-15 января.

"Каждый день мы пытаемся узнать дату, но официальной информации пока нет. Кто-то из родственников наших узнал, что это произойдет не ранее 14-15 января", – сказали нам в семье Дениса.

В семье погибшего бортпроводника Игоря Матькова уточнили, что у его родителей, а также у членов семей других погибших взяли образцы ДНК для проведения экспертизы на территории Ирана.

В свою очередь, и в МИДе, и в ГосЧС пока не опровергают, но и не подтверждают информацию, что тела будут доставлены через пять-шесть дней. По их данным, доставка тел напрямую зависела от того, когда в Иран будут отправлены ДНК-образцы родственников погибших. По данным МВД, электронная ДНК-формула была отправлена в Иран утром в субботу, 11 января.

"Все фрагменты тел находятся в морге. Украинские эксперты пока затрудняются сказать, за какой именно срок иранцы смогут идентифицировать 11 украинцев, ведь в морге множество фрагментов. Некоторые – размером с кулак", – говорят источники издания в другом ведомстве.

Также, как сообщили нам в ГСЧС, украинские спасатели, которые были командированы в Иран для участия в спасательной операции, сейчас заняты сбором фрагментов самолета.

"Работают даже ночью при свете специальных фонарей. Командированы они были на пять дней, но не исключено, что их пребывание там будет продлено. С собой у них сухпайков на девять дней", – сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе ведомства.

Ранее мать пилота Владимира Гапоненко, который командовал экипажем Boeing, рассказала журналистам, что после смерти сына осталась одна.

Сообщалось, что в авиакатастрофе в Иране утром 8 января погибли 176 человек, включая 11 украинцев. Тегеран пригласил Киев совместно расследовать крушение этого самолета. Украинских специалистов просят помочь в опознании тел погибших и расследовании.

Напомним, в субботу, 11 января, утром президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Тегеран обязан официально извиниться, привлечь виновных к ответственности и вернуть тела погибших.

Также писалось, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса иранскими военными.

А президент Исламской республики Хасан Роухани заявил, что Иран глубоко сожалеет о допущенной ошибке и пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского Boeing.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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