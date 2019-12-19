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Не боятся людей: в сети опубликовали фото животных в Чернобыле

19 декабря, 14:29

Зона отчуждения – это дом лошадей Пржевальского

На территории радиационно-экологического биосферного заповедника в Чернобыле были зафиксированы самые крупные обитатели – лошади Пржевальского и лоси. Фотографы запечатлили животных когда на улице была теплая и солнечная погода. Снимки опубликовали на странице Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в социальной сети Facebook.

Животные паслись на лугу с остатками травы.

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"Возможно, теплое зимнее солнце немного взбодрило жителей отчуждения, и они неторопливо прогуливаются лесными тропами Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного заповедника. Зона отчуждения – это дом лошадей Пржевальского, которые гуляют между деревьев, пощипывая остатки зеленой травы. А между тем, по лесной дороге шагает пара лосей. Возможно, теплые зимние дни – это время, когда надо насладиться солнечными лучами", – говорится в сообщении.

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Напомним, недавно сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на официальной странице в Facebook опубликовали видео, смонтированное на основе отснятых кадров из "фотоловушек".

Кроме того, в южной части Харьковской области поймали перегузню, которая занесена в Красную книгу. На всю Украину их насчитывается около ста особей. Обычно животное встречается в Донецкой, Луганской и Запорожской областях, сообщает Харьковский курьер.

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