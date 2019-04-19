"Не дал никаких шансов": снайпер ВСУ уничтожил пулеметчика боевиков, видео

Винтовка калибра .338 бьет далеко, напомнил офицер ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Украинские военные из состава частей и подразделений операции Объединенных сил на Донбассе продолжают уничтожать оккупантов. Одним из ликвидированных стал пулеметчик боевиков т.наз. "ДНР"

Об этом офицер ВСУ Александр "Гром" сообщает на своей странице в Facebook. который и выложил коротенькое видео с передовой.

По его словам, в районе Донецка украинский снайпер из винтовки калибра .338 с расстояния около 700 м уничтожил пулеметчика оккупационных войск.

"Скажу вам, бьет далеко, точно и не дает никаких шансов", – подчеркнул "Гром".

Напомним, ранее офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что снайпер Объединенных сил на Донбассе уничтожил вражеского пулеметчика.

Напомним, недавно Анатолий Штефан уже показывал уничтоженного на Донбассе наемника из России "Танкиста", которого "ужалил" украинский снайпер. Это случилось в начале апреля на мариупольском направлении.

Также мы показывали видео, как украинский спецназ охотится на снайперов. Бойцы антиснайперских групп проводят по три тренировки в неделю. В них входят профессионалы, способные с большого расстояния уничтожить врага. Они крайне редко позволяют себя снимать и почти никогда не дают интервью, но для корреспондентов "Сегодня" сделали исключение и пригласили на свою тренировку.

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