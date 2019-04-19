Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

"Не дал никаких шансов": снайпер ВСУ уничтожил пулеметчика боевиков, видео

Сегодня, 08:35

Винтовка калибра .338 бьет далеко, напомнил офицер ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Украинские военные из состава частей и подразделений операции Объединенных сил на Донбассе продолжают уничтожать оккупантов. Одним из ликвидированных стал пулеметчик боевиков т.наз. "ДНР"

Об этом офицер ВСУ Александр "Гром" сообщает на своей странице в Facebook. который и выложил коротенькое видео с передовой.

По его словам, в районе Донецка украинский снайпер из винтовки калибра .338 с расстояния около 700 м уничтожил пулеметчика оккупационных войск.

"Скажу вам, бьет далеко, точно и не дает никаких шансов", – подчеркнул "Гром".


Напомним, ранее офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что  снайпер Объединенных сил на Донбассе уничтожил вражеского пулеметчика.

Напомним, недавно Анатолий Штефан уже показывал уничтоженного на Донбассе наемника из России "Танкиста", которого "ужалил" украинский снайпер. Это случилось в начале апреля на мариупольском направлении.

Также мы показывали видео, как украинский спецназ охотится на снайперов. Бойцы антиснайперских групп проводят по три тренировки в неделю. В них входят профессионалы, способные с большого расстояния уничтожить врага. Они крайне редко позволяют себя снимать и почти никогда не дают интервью, но для корреспондентов "Сегодня" сделали исключение и пригласили на свою тренировку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донецк, снайпер, офицер, гром, потери боевиков, пулеметчик, пулеметное гнездо

Вы сейчас просматриваете новость " "Не дал никаких шансов": снайпер ВСУ уничтожил пулеметчика боевиков, видео". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уничтожены боевик из Горловки и наемник-снайпер из Сибири: офицер ВСУ назвал имена

10 апреля, 04:30

Снайпер "Якут" воевал против украинских военных третий год

"Ужалил снайпер": в сети назвали имя и показали фото уничтоженного боевика

28 марта, 22:47

На Приморском направлении было "жарко"

ВСУ отбили атаку диверсантов, но снайпер ранил бойца: подробности боя на передовой

25 марта, 17:08

Боевики пытались подойти к позициям украинской армии, но были замечены и накрыты плотным огнем

Красивая работа снайпера ВСУ: "Штирлиц" показал уничтоженных боевиков

24 марта, 15:22

Один предатель Украины находится в коме, второй убит и третий решил самоликвидироваться

Модели до появления фотошопа: как выглядели красотки 80-х

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Знаменитая певица объявила о беременности в 44 года

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Россиянин предложил Украине соглашение по Крыму

Минимальные зарплаты украинцев сравнили с европейскими

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Что нужно Владимиру Зеленскому от украинцев?

Памяти Любови Полищук: редкие фото и главные роли актрисы

Тошнота во время или после пробежки - тревожный сигнал организма?

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

Вчера, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

17 апреля, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

Пять лет после войны: как ВСУ освобождали захваченный Славянск и чем город живет сегодня

17 апреля, 07:00

ВСУ встречали с радостью, иллюзии о РФ разбились о реальность, а горожане мечтают о порядке

ТОП-кошельки страны: сколько заработали и приобрели Турчинов, Гройсман, Луценко и Смолий

17 апреля, 07:00

Мы изучили отчеты о доходах первых лиц за 2018 год

Смерть Алексея Булдакова: названа причина трагедии

Зеленский планирует перенести Администрацию Президента из Киева

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали