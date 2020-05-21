Не для хранения в шкафу: украинский дизайнер дает вторую жизнь старым вышиванкам

В платьях-вышиванках Мария Шамедько танцевали на украинском балу в Вене и даже завтракали с Дональдом Трампом

Новую жизнь бабушкиным вышиванкам дарит дизайнер Мария Шамедько. Мастерица воспроизводит в современной одежде традиционные узоры. Некоторым из них больше сотни лет. Помогают с отделкой мастерицы из 14 регионов страны, которые хорошо разбираются в вышивке своего края.

В гардеробе семьи Розалии Кобылянской, амбассадора Международного посольства женщин-предпринимательниц, вышитая одежда на центральном месте. Родной орнамент здесь и рубашках, и на платьях.

"Вот это Борщевская вышивка, для нее характерны расшитые рукава. Эта вышивка особенно для меня дорога, потому что это узоры, которые я знаю с детства", – говорит, показывая драгоценную одежду, Розалия.

Вышитая одежда для Розалии – связь с предками и родом, поэтому в вышиванке отправляется и на работу, и в путешествии. В таком образе украинку всегда узнают за границей:

"Мы были в Америке на конференции и тоже в таком украинском стиле были одеты. И с нами сфотографировалась из Мозамбика женщина со своей чалмой и сказала "Слава Украине". В Лас-Вегасе гуляли по площади, мы слышим вдруг, что кто-то кричит "Слава Украине".

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Одно из любимых платьев на Розалии – точная копия старинной одежды со Львовщины.

А продлевает жизнь одежды предков дизайнер Мария Шамедько.

"Родилось вот такое платье вместе с такой вышивкой на бархате, но уже современного, более носибельного кроя. Это фрагмент вышивки рубашки моего деда Семена. На основе этой вышивки мы сделали вот такую рубашку", – с удовольствием показывает свои творения мастерица.

В коллекции Марии есть деловые костюмы, пиджаки и теплые пальто с вышивкой, точно такой, какая была на рубашке чьей-нибудь бабушки или дедушки. Создавать работы дизайнеру помогают мастера со всей страны.

"Если это Борщевская вышивка, то ее лучше всего вышьет мастер, который живет на Борщевщине, на Тернопольщине, потому, что это его родная вышивка. Центральная Украина – вышивают девушки из Винницы", – отмечает дизайнер.

Среди клиентов Марии – представители диаспоры, политики и актеры. В вышитых ею платьях прошлом году танцевали на украинском балу в Вене и даже завтракали с Дональдом Трампом.

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Напомним, сегодня проходит традиционный праздник "ВышиванкаDAY". Ни коронавирус, ни карантин не могут помешать празднику, он просто переехал в онлайн.

А в прошлом году мы провели народный показ красивых вышитых рубашек и платьев на Почтовой площади столицы.

Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY

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