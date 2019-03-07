Не дотянул до дня рождения: в сети появилось фото еще одного уничтоженного боевика

Офицер ВСУ продолжает публиковать данные о потерях противника

Павел Зелкин/ Фото: соцсети.

Не дотянул до дня рождения: в сети появилось фото еще одного уничтоженного боевика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/014/2c7/5c80142c77982.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/014/2c7/5c80142c77982.jpg 2019-03-07T04:30:00+02:00 Украина Офицер ВСУ продолжает публиковать данные о потерях противника

В сети продолжают появляться новые данные о потерях боевиков т.наз. "Л/ДНР".

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, 5 февраля "бригада 200" пополнилась очередным бойцом – Павлом Зелкиным из села Петровка Донецкой области.

По данным центра "Миротворец", 31-летний Зелкин не дотянул чуть больше месяца до очередного дня рождения (11 марта).

Павел Зелкин (справа) / Фото: соцсети

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "Медведя" .

"Штирлиц" также сообщал, что на Донбассе ликвидирована медик боевиков "Лютик". Предательница Украины помогала боевикам, но была наказана за это украинскими военными.

Также сообщалось, что за февраль-2019 украинские военные уничтожили на Донбассе около 84 боевиков и еще почти 100 оккупантов ранили. Это стало следствие точного ответного огня на обстрелы врага. Еще было 24 небоевых потерь.

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