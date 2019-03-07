Не дотянул до дня рождения: в сети появилось фото еще одного уничтоженного боевика
Офицер ВСУ продолжает публиковать данные о потерях противника
В сети продолжают появляться новые данные о потерях боевиков т.наз. "Л/ДНР".
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.
По его словам, 5 февраля "бригада 200" пополнилась очередным бойцом – Павлом Зелкиным из села Петровка Донецкой области.
По данным центра "Миротворец", 31-летний Зелкин не дотянул чуть больше месяца до очередного дня рождения (11 марта).
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "Медведя" .
"Штирлиц" также сообщал, что на Донбассе ликвидирована медик боевиков "Лютик". Предательница Украины помогала боевикам, но была наказана за это украинскими военными.
Также сообщалось, что за февраль-2019 украинские военные уничтожили на Донбассе около 84 боевиков и еще почти 100 оккупантов ранили. Это стало следствие точного ответного огня на обстрелы врага. Еще было 24 небоевых потерь.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Не дотянул до дня рождения: в сети появилось фото еще одного уничтоженного боевика". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Светлодарской дуге боец ВСУ с 3 км уничтожил грузовик противника с минами: подробности
С момента обнаружения до уничтожения цели из ПТУРа прошло две минуты
Прихлопнули "Комара": офицер ВСУ показал уничтоженного "морпеха ДНР"
Попытка обострить ситуацию на Мариупольском направлении вылезла противнику боком