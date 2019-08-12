Не экскурсиями едиными: из чернобыльской воды выгнали водку и собираются ее продавать коллекционерам

Ученые из Британии и Украины намерены запустить в производство крафтовый алкоголь из зоны

/ Фото: AFP

В Госагентстве по управлению зоной отчуждения недавно распространили новость, которую многие посчитали дикой "уткой". Чиновники заявили в соцсетях, что из воды, добытой в Чернобыле и выращенного там зерна начали производить крафтовую водку под символическим названием Atomic. В комментариях резонно отметили "что-то вы там заработались немного". Но спикер Госагентства по управлению зоной отчуждения Елена Ковальчук подтвердила "Сегодня", что это правда. "Это не шутка", — сказала Ковальчук, а чуть позже глава госагентства Виталий Петрук в соцсети сообщил, что продукт хороший, крепкий.

Подробности проекта нам рассказал радиоэколог Денис Вишневский из Чернобыльского биосферного заповедника. По его словам, инициатива изготовить водку принадлежит их британским коллегам.

"Бренд уже есть, — говорит Вишневский. — Его создавали профессиональные радиоэкологи из университета Портсмута (Британия. — Авт.), сотрудничающие с нами. Во время эксперимента специалисты засеяли небольшой участок пшеницей, вырастили зерно и в лабораторных условиях получили небольшую партию спирта, из которого выгнали водку".

Вишневский добавил, что британцы лишь спроецировали свою модель производства на Украину.

"В Европе есть практика — производить эксклюзивный коллекционный алкоголь. Поэтому инициатива не рассчитана на инвесторов. Таким проектом может управлять небольшой коллектив, а сто или тысяча бутылок просто разойдутся коллекционерам", — говорит Вишневский и добавляет, что одна из бутылок пробной партии поступит на хранение в украинское Минэкологии.

Эксклюзивное спиртное из зоны отчуждения разойдется среди коллекционеров и чиновников

Ключевой вопрос — насколько безопасна такая водка. В Госагентстве ответили, что уровень стронция в чернобыльской пшенице норму превышал, но в самой водке радиации нет. Чиновники уточнили, что в планах исследователей — выращивать в зоне обязательного отселения зерно для водки, продавать спиртное, а 75% прибыли возвращать пострадавшим от аварии на ЧАЭС.

Напомним, ранее новости "СЕгодня" писали о том, что полиция задержала сборщиков ягод в закрытой зоне ЧАЭС. Работники полиции изъяли у граждан емкости и чернику общей массой 21 кг.

Аналогичные случаи были зафиксированы в 2017 и 2018 годах. В прошлом году в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция задержала собирателя радиоактивной черники: житель Полесского района Киевской области собрал более 12 кг лесных ягод для вывоза за пределы зараженной радиацией территории. А в середине "черничного" сезона в 2017 году в Чернобыльской области задержали женщин с 25 кг радиоактивной черники.

Как журналисты "Сегодня" купили на рынке радиационную чернику, смотрите в сюжете:

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