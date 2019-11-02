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Не хотели обидеть россиян: Красный Крест и "Врачи без границ" отказывались посещать пленных украинцев в России

2 ноября, 16:29

Ульяна Супрун рассказала об этом на форуме во Львове

/ Фото: Укринформ

Международные гуманитарные организации отказывались посещать украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах. Об этом заявила бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на Львовском форуме.

"Когда я была исполняющим обязанности министра, то мы писали очень много раз в международные организации: в Красный Крест, "Врачи без границ", Amnesty International. Мы просили, чтобы они посещали наших пленных в российских тюрьмах. Они отказывались. и мне в частном порядке сказали, что они не хотят обидеть россиян, потому что тогда не смогут работать на их территории. Это очень негативное явление. Я бы хотела, чтобы наши иностранные гости понимали, что Красный Крест и "Врачи без границ" отказались посещать наших пленных. Когда в своих государствах будете решать, давать ли им деньги, подумайте об этом", – отметила она.

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В форуме "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" приняли участие около 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.

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Напомним, ранее мы сообщали, что на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

Кроме того, президент Украины заявил, что существует два списка обмена: первый – это крымчане, второй – пленники в тюрьмах т.н. "ЛНР" и "ДНР".

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