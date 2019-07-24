"Не хуже, чем в Европе!": медики столичного региона – о скорых от Рината Ахметова

Оснащение машин превзошло все ожидания врачей

Фото: Фонд Рината Ахметова.

В начале июля Фонд Рината Ахметова передал первые 30 из 200 автомобилей скорой помощи областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад в 22 областях Украины. Масштабный проект общенационального значения реализуется по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется за счёт его средств.

Один из автомобилей получили медики Киевской области. По словам главного врача киевского областного центра экстренной медицинской помощи Александра Курмышова, оснащение машин превзошло все ожидания врачей:

"Эти машины абсолютно новые, они сошли с конвейера в этом году. Это современные автомобили класса В, то есть оснащены необходимым медицинским оборудованием, электрокардиографами, дефибриляторами. Благодаря этой технике экипаж скорой может выполнить все диагностически необходимые манипуляции, не отходя от пациента. Там есть транспортные шины специальные, носилки, кондиционирование. Эти машину ничем не хуже тех, что используются в Европе, которая считается эталоном в оказании первичной медицинской помощи! Машины оснащены по всем стандартам, в том числе и европейским. Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова за такой хороший и полезный подарок".

До конца 2019 года Фонд Рината Ахметова передаст больницам по всей Украине еще 170 карет скорой помощи. Все 200 авто будут работать в тех районах, где больше всего нужны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Не хуже, чем в Европе!": медики столичного региона – о скорых от Рината Ахметова". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"