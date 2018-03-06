Не хуже мужчин: как украинские девушки-пожарные тушили "пожар"

Две тысячи женщин служат в настоящее время в Донбассе и это только в зоне боевых действий. В целом же участие в АТО принимают шесть тысяч дам. С декабря к женским профессиям в Украине добавили еще и спасательное дело. Первый отряд красавиц девушек-пожарных вышел на смену, пока – тренировочную.

Сборы у девушек проходят по привычным для пожарных правилам, без послаблений учитывая пол – не выезд из части – всего минута.

По легенде учений старенький москвич загорелся посреди дороги. Людей из него эвакуировали, а пожар должны потушить девушки. В команде пять курсанток. Пожар они потушили за несколько минут – не хуже любой университетской мужской команды.

Все девушки будущие химики-технологи. Будут работать в лаборатории. Примерить на себя форму спасателей захотели, чтобы доказать – обуздать огонь смогут не хуже мужчин. Но после такого испытания, говорят, сомневаются, что пошли бы работать в пожарную часть.

Пока распоряжения от министерства нет, набирать на курс спасателей девушек не могут.

Ранее сайт "Сегодня" писал о вопиющих проблемах с пожарной безопасности Украины. Еще к концу 2017 года военные планировали оборудовать все арсеналы в стране системами раннего выявления и системами по борьбе с летательными аппаратами. За этим меры взялись в связи со взрывами на складах боеприпасов в Калиновке.