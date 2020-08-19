Не хватает мест: в шести областях Украины откроют новые "коронавирусные" больницы

Министерство здравоохранения Украины в шести регионах страны фиксирует значительное увеличение заполненности коек, отведенных для госпитализации больных коронавирусом.

Реклама

Во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что сегодня, 19 августа, Государственная комиссия ТЭБ и ЧС отдельно рассмотрели этот вопрос.

"Мы увидели, что на сегодня, после изменения статистики по отчетности, когда регионы отчитываются не только о количестве больных на кроватях, но и о количестве больных с подозрением – до тех пор пока им не установлен диагноз ПЦР, мы увидели значительное увеличение загруженности коек в шести регионах страны", – сказал Ляшко.

По его словам, именно поэтому сейчас дополнительно вводятся новые больницы в перечень учреждений здравоохранения, в которых будет осуществляться госпитализация больных COVID-19.

"В частности, эти регионы – это город Киев, Винницкая, Волынская область, Закарпатская, Ивано-Франковская область, Тернопольская и Ровенская области. Именно в этих областях сегодня будут введены дополнительные больницы в перечень учреждений, оказывающих помощь больным коронавирусной болезнью, и будут развернуты дополнительные кровати", – отметил главный санврач.

В тренде Украину поделят антициклон Emil и циклон Ingrid: какой будет погода в среду

Реклама

Ляшко добавил, что Национальная служба здоровья Украины будет заключать дополнительные контракты с этими больницами.

Ранее мы сообщали, что не готовыми к ослаблению ограничений оказались Киев и 13 областей Украины.

Также напомним, Киев находится в "желтой" зоне карантина, в связи с чем были ужесточены ограничительные меры.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама