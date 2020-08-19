Не хватает мест: в шести областях Украины откроют новые "коронавирусные" больницы

Министерство здравоохранения Украины в шести регионах страны фиксирует значительное увеличение заполненности коек, отведенных для госпитализации больных коронавирусом.
Во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что сегодня, 19 августа, Государственная комиссия ТЭБ и ЧС отдельно рассмотрели этот вопрос.
"Мы увидели, что на сегодня, после изменения статистики по отчетности, когда регионы отчитываются не только о количестве больных на кроватях, но и о количестве больных с подозрением – до тех пор пока им не установлен диагноз ПЦР, мы увидели значительное увеличение загруженности коек в шести регионах страны", – сказал Ляшко.
По его словам, именно поэтому сейчас дополнительно вводятся новые больницы в перечень учреждений здравоохранения, в которых будет осуществляться госпитализация больных COVID-19.
"В частности, эти регионы – это город Киев, Винницкая, Волынская область, Закарпатская, Ивано-Франковская область, Тернопольская и Ровенская области. Именно в этих областях сегодня будут введены дополнительные больницы в перечень учреждений, оказывающих помощь больным коронавирусной болезнью, и будут развернуты дополнительные кровати", – отметил главный санврач.
Ляшко добавил, что Национальная служба здоровья Украины будет заключать дополнительные контракты с этими больницами.
Ранее мы сообщали, что не готовыми к ослаблению ограничений оказались Киев и 13 областей Украины.
Также напомним, Киев находится в "желтой" зоне карантина, в связи с чем были ужесточены ограничительные меры.
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