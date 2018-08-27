Не имеет аналогов в мире: в Украине испытали новую турбину в 32 МВт

Сегодня, 14:46

Порошенко рассказал, что Украина конкурирует в газотурбостроении только с General Electric, Siemens

Порошенко посетил завод, изготовивший турбину. Фото: twitter.com/poroshenko
Порошенко посетил завод, изготовивший турбину. Фото: twitter.com/poroshenko

В Украине прошли успешные испытания новой газовой турбины мощностью в 32 МВт, которую произвело государственное предприятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря – Машпроект", которое входит в концерн "Укроборонпрома". Об этом заявил во время посещения предприятия президент Петр Порошенко.

"Я могу перейти ко второму празднику, который мы отмечаем именно сегодня. Сегодня состоялись тестовые испытания нового агрегата, новой турбины на 32 МВт, которая не имеет аналогов в мире. Посмотрите, кто наши конкуренты в мире – General Electric, Siemence", – заявил Порошенко.

Порошенко отметил, что уже на предприятие поступили первые контракты более чем на 360 млн гривен.

"Но это только начало. Рассчитываем, что за 2-3 года объем заказов достигнет более 2,5 млрд грн. Это средства украинского заказчика, который финансирует украинского производителя", – подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что ни одна страна не имеет такого рабочего потенциала, какой есть у "Зари" – рабочие руки, работники, инженерно-технический состав.

Напомним, в прошлом году разгорелся скандал вокруг Siemens, когда стало известно, что немецкие турбины для российской Тамани попали на аннексированный Крым. 6 июля в СМИ просочилась информация, что две турбины были отправлены морем на полуостров для использования на электростанции в Севастополе. 16 июля на полуострове были замечены еще две турбины Siemens. И это при том, что европейские санкции запрещают поставку энергетических технологий в Крым.

В итоге ЕС расширил санкции против России из-за скандала с поставками турбин Siemens в Крым. В рамках непризнания российской аннексии Крыма ЕС запретил поставку оборудования для инфраструктурных проектов в Крыму и Севастополе. По мнению ЕС, создание независимого энергоснабжения Крыма поддерживает его "отделение", подрывая территориальную целостность Украины.

Однако в конце июня нынешнего года в СМИ появилась информация, что в Крыму испытали турбину Siemens. Это первые испытания изготовленной в Германии турбины, установленной вопреки санкциям Европейского Союза.
Порошенко, испытания, турбина, Зоря - Машпроект

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"Сегодня"

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