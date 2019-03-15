Не изменил присяге: история военнопленного капитана украинского катера "Никополь"

Родственники Богдана Небылицы рассказали о его пути к мечте стать моряком

Не изменил присяге: история военнопленного капитана украинского катера "Никополь" 2019-03-15T04:27:00+02:00 Украина Родственники Богдана Небылицы рассказали о его пути к мечте стать моряком

В Организации объединенных наций признали украинских моряков военнопленными. Об этом отметили в официальном докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Несмотря на это российская сторона до сих пор незаконно удерживает 24 украинских моряка в Лефортовском СИЗО в Москве. "Сегодня" продолжают рассказывать о наших героях – следующая история о Богдане небылицы капитана катера "Никополь".

Капитан "Никополя" Богдан Небылица вырос в селе в Сумской области за тысячу километров от моря. Он ни разу до окончания местной школы не был на море, но в 9 классе твердо решил – будет моряком и уехал учится в Севастополь.

Именно в Севастополе Богдан в 2014 году впервые столкнулся с российской агрессией, но, будучи курсантом Академии ВМС, он не изменил присяге и был среди смельчаков, которые спели национальный гимн в лицо российским оккупантам.

После Крыма служил на ракетном катере "Прилуки", а с прошлого года на "Никополе" капитаном. Готовился вскоре стать на мостик катера береговой охраны "Айленд", который США передали Украине.

В родном селе вспоминают: кроме волн Богдан имел еще одну страсть: гонял мяч на этом школьном поле. "Сегодня" попросили легендарного вратаря Шахтера Андрея Пятова поддержать Богдана и других моряков.

"Хочу передать большой привет от команды Шахтер. Вы очень сильны духом мы с вами, держитесь! Я очень горжусь этими ребятами, они выполняли приказ, который им был поставлен. Ждем вас на наших играх", – передал послание Богдану и другим украинским военнопленным морякам голкипер "Шахтера" Андрей Пятов.

Письма поддержки корреспонденты "СЕГОДНЯ" обязательно передадут адвокатам моряков.

Напомним, буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь" направлялись из Одессы в Мариуполь. У Керченского пролива россияне протаранили буксир, а потом еще и обстреляли. В результате россияне захватили украинские корабли, а 24 наших моряка – попали в плен.

Адвокат моряков Николай Полозов рассказал, что к некоторым военнопленным морякам подселили "специальных" сокамерников для проработки – чтобы они дали показания на себя или своих сослуживцев.

Также сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

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