Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Не изменил присяге: история военнопленного капитана украинского катера "Никополь"

Сегодня, 04:27

Родственники Богдана Небылицы рассказали о его пути к мечте стать моряком

Не изменил присяге: история военнопленного капитана украинского катера "Никополь" Украина Родственники Богдана Небылицы рассказали о его пути к мечте стать моряком

В Организации объединенных наций признали украинских моряков военнопленными. Об этом отметили в официальном докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Несмотря на это российская сторона до сих пор незаконно удерживает 24 украинских моряка в Лефортовском СИЗО в Москве. "Сегодня" продолжают рассказывать о наших героях – следующая история о Богдане небылицы капитана катера "Никополь".

Капитан "Никополя" Богдан Небылица вырос в селе в Сумской области за тысячу километров от моря. Он ни разу до окончания местной школы не был на море, но в 9 классе твердо решил – будет моряком и уехал учится в Севастополь.

Именно в Севастополе Богдан в 2014 году впервые столкнулся с российской агрессией, но, будучи курсантом Академии ВМС, он не изменил присяге и был среди смельчаков, которые спели национальный гимн в лицо российским оккупантам.

После Крыма служил на ракетном катере "Прилуки", а с прошлого года на "Никополе" капитаном. Готовился вскоре стать на мостик катера береговой охраны "Айленд", который США передали Украине.

В родном селе вспоминают: кроме волн Богдан имел еще одну страсть: гонял мяч на этом школьном поле. "Сегодня" попросили легендарного вратаря Шахтера Андрея Пятова поддержать Богдана и других моряков.

"Хочу передать большой привет от команды Шахтер. Вы очень сильны духом мы с вами, держитесь! Я очень горжусь этими ребятами, они выполняли приказ, который им был поставлен. Ждем вас на наших играх", – передал послание Богдану и другим украинским военнопленным морякам голкипер "Шахтера" Андрей Пятов.

Письма поддержки корреспонденты "СЕГОДНЯ" обязательно передадут адвокатам моряков.

Напомним, буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь" направлялись из Одессы в Мариуполь. У Керченского пролива россияне протаранили буксир, а потом еще и обстреляли. В результате россияне захватили украинские корабли, а 24 наших моряка – попали в плен.

Адвокат моряков Николай Полозов рассказал, что к некоторым военнопленным морякам подселили "специальных" сокамерников для проработки – чтобы они дали показания на себя или своих сослуживцев.

Также сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег моряки, катер, Полозов, военнопленные, лефортово

Вы сейчас просматриваете новость " Не изменил присяге: история военнопленного капитана украинского катера "Никополь"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21 из 24 пленных моряков в России назначили психиатрическую экспертизу

Вчера, 20:29

Следователи уведомили о предстоящей проверке Богдана Головаша, Андрея Опрыско и Владимира Лисового

Скучает по родным и Украине: адвокат рассказала о настроении пленного моряка в СИЗО

7 марта, 20:19

Виктор Беспальченко в заключении учит английский и занимается спортом

Мало книг и не передают письма: пленный украинский капитан рассказал о жизни в СИЗО

5 марта, 18:41

Военнопленный моряк Денис Гриценко старается следить за политической обстановкой в Украине и держать себя в форме

В российском СИЗО, где держат пленных украинцев, случился неприятный инцидент

26 февраля, 16:10

А тем временем раненый военнопленный Сорока содержится в старой камере и без горячей воды

Умер бывший муж Лолиты Милявской

В том, что Кейт и Меган не принцессы, виновата Камилла

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

Экс-участник "Битвы экстрасенсов" рассказал всю правду о шоу

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Осторожно, в Киеве орудуют псевдо-экстрасенсы

Эксперты назвали самые бесполезные каши

Портников дал неожиданный прогноз по Крыму
Загрузка...

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

13 марта, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Незаконное обогащение: как вернуть наказание для чиновников и депутатов

12 марта, 07:51

Что не понравилось Конституционному суду в статье УК о незаконном обогащении и какая из новых формулировок его устроила бы

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Желающие плюнуть в лицо Шепелеву встали в очередь

Моисеев назвал предполагаемую дату своей кончины

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом