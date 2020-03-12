Не коронавирусом единым: чем можно заразиться от любимого смартфона

Мытье и дезинфекция рук не спасет, если они постоянно держат непродезинфицированный телефон

Вирус, может существовать где угодно. А на некоторых вещах каждый день живут просто колонии бактерий. Например, на мобильном телефоне, которого по данным исследований, люди касаются более 2600 раз в день. Корреспондент "Сегодня" отнесла свой гаджет в лабораторию, чтобы узнать, чем от него можно заразиться?

Перила в транспорте, двери в общественных местах, деньги. Эти предметы кишат микробами. Их мы касаемся по несколько раз в день. Мытье рук не поможет, если они постоянно держат телефон. Без смартфона мы уже не можем представить своей жизни. Он всегда в руках в общественных местах, а в кармане зачастую соседствует с деньгами.

Мы идем в лабораторию, чтобы узнать, кто живет на поверхности телефона. Лаборант делает смыв бактерий с телефона – это пробы на кишечную палочку.

Алла Матвиенко, начальница лабораторного отдела:

"Мы взяли смыв и поставили его в термостат, для того, чтобы через 24 часа посмотреть, изменит ли он свой цвет. И это будет говорить о том, что здесь действительно есть кишечная палочка". В тренде Карантин из-за коронавируса в Украине: что известно на данный момент

Эта бактерия вызывает острую кишечную инфекцию. Болезнь проходит тяжело и может вызвать нарушение свертываемости крови и работу почек. Взяли специалисты пробы и на другие бактерии. Среди них сальмонелла, стрептококк, золотистый стафилококк.

"Мы взяли среду для условно патогенной микрофлоры и если оно помутнеет, то мы будем потом пересевать заново на чашку Петри, где будем исследовать вырастут ли там колонии", – говорит наш эксперт.

На прорастание колоний необходимо не менее 4 суток. Поэтому результаты нашего исследования смотрите в новостях "Сегодня" через несколько дней.

Напомним, ранее новости "Сегодня" составили ТОП-3 самых эффективных средств для дезинфекции и выяснили у врачей, как ими правильно пользоваться.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама