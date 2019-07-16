Не красотой единой: как развивается феминистическое движение в Украине

Активистки одобряют уголовную ответственность за домашнее насилие и борются с бытовым сексизмом

Новые задачи. Сейчас феминизм пытается развивать демократию и решает вопросы «бытового сексизма» и равноправия ЛГБТ. Фото: povaha.org.ua.

За последние два года в Украине приняли ряд законов и правил — которые, по мнению феминисток, способствуют успешной самореализации женщин. Среди них — законы о криминализации домашнего насилия и о праве женщин учиться в военных заведениях, об отмене списка запрещенных профессий и о новом правописании феминитивов в украинском языке. Благодаря этому отпала необходимость эпатировать публику топлесс, как это делали Femen. Говорить о своих проблемах женщинам стало легче в том числе благодаря просветительской деятельности некоммерческих организаций. Но на этом украинские феминистки не останавливаются: они пытаются влиять на другие сферы жизни общества, которые, по их мнению, способствуют развитию демократии и которые в нашей стране неидеальны в плане гендерного равенства.

Позиция: от бодипозитива до участницы митингов

Дарина Мизина — одна из активисток проекта "Гендер в деталях", к которому присоединилась осенью 2016-го. Сейчас она участвует в акциях и работает журналистом: пишет о теме гендерного равенства.

"Феминизм пришел в мою жизнь около трех лет назад, — делится с "Сегодня" Дарина. — Все началось с рекламы американского бодипозитивного бренда белья. Я кликнула, и сработали алгоритмы соцсетей, подбросив множество похожих аккаунтов. Так что "феминизма" было не избежать. Сначала я читала блоги американских активисток и plus-size моделей. Потом узнала об украинских ресурсах — "Повага", The Devochki, Update, WOMO. Я часто встречаюсь с "бытовым сексизмом", и считаю, что борьба с ним — одна из особенностей современного феминизма. Этот сексизм проявляется в нежелательных прикосновениях и замечаниях незнакомых мужчин (catcalling), заигрываниях и сексистских шутках во время общения с героями материалов. Никогда не забуду, как пришла брать комментарий в магазин охотничьего оружия, а один из продавцов начал довольно агрессивно шутить о том, что скажет имя, только если я поеду с ним "в санаторий"! Его друзья при этом громко смеялись. Ни одному не пришло в голову, что это переходит границы, я же не флиртовать пришла. А один из преподавателей в моем институте как-то говорил, что интервью — лучший жанр для журналисток. Потому что так они могут найти себе мужа! Подобных историй — множество. Феминистки предыдущих волн завоевали юридическое утверждение прав женщин на голосование, участие в политической жизни, медицину и т. д. (и то, не во всех странах мира). А современные активистки обращают внимание на сознание общества. Пытаются изменить сам дискриминационный быт.

Семья по желанию. Одно из прав — когда выходить замуж и рожать. Фото: Fb. Daryna Mizina

Я не могу говорить за всех современных женщин. Но мою феминистскую позицию можно описать одним предложением: женщина никому ничего не должна. Она сама решает, кем ей быть, что одеть, с кем спать, выходить ли замуж и рожать ли детей. Феминисток часто представляют как "одиноких бездетных женщин". Это абсолютная неправда: среди феминисток множество замужних женщин и женщин с детьми. Просто феминистки заводят семьи не потому, что это "женское предназначение". А потому, что им комфортно в отношениях. Одно из важных желаний современной женщины — быть услышанной. Есть жалобы, что сейчас мужчины не знают, как ухаживать за женщинами, потому что любого могут обвинить в домогательствах. Мой совет очень прост: спросите саму женщину, комфортны ли ей ваши комплименты или предложения встретиться. Адекватная коммуникация — залог здоровых отношений. А о новых украинских феминитивах я не думаю. Я употребляю их каждый день. Они были в украинском языке задолго до "расцвета" феминизма и нового правописания. А всем, кто рассказывают об их "неудобстве", советую практиковаться. Когда-то и слово компьютер казалось людям странным и необычным. Для меня самые болезненные вопросы — домашнего насилия. А также, как человека, который постоянно занимается коммуникацией и 24/7 находится в медийном пространстве — вопросы сексуальной объективизации женщин и сексистское представление женщин в СМИ".

Kyiv Pride. В Украине начали принимать важные гендерные законы. Фото: United Nations in Ukraine

Чувства: можно сказать "нет"

Ярослава Татмурзинова — на собственном опыте прошла много испытаний связанных с принятием женской идентичности, пыталась доказать миру свою важность и добиться признания. Но только после того, как осознала ценность и красоту своих внутренних качеств — добилась желанного. В рамках своего проекта Vidchuvai она помогает другим женщинам методом холодинамики (наука о реализации своего "высшего Я" через проработку мыслеформ посредством медитаций. — Авт.) так же достичь внутренней гармонии.

"Сейчас очень модно достигать успеха и стремиться к престижу, — делится Ярослава. — Но мы забыли о том, что главное достижение — это испытывать счастье и чувствовать себя комфортно с самим собой вне зависимости от материального достатка. Мне хотелось донести прекрасной половине человечества идею о том, что не нужно упрекать себя за чувства. Нужно принимать абсолютно все свои переживания. Не блокировать ощущения и эмоции. Я считаю, что они являются самым точным индикатором желаний нашей души. Что касается феминизма, я полностью осознаю необходимость его возникновения. Но считаю, что на сегодняшний день он стал слишком категоричным и односторонним в некоторых проявлениях. В моем восприятии мира равенство между правами мужчин и женщин существует и без обсуждения и акцентирования внимания.

Женщины могут изменить мир через себя, улучшить его методами любви и добра. И эта любовь, в первую очередь, должна проявиться по отношению к себе. Именно с этого и начинаются изменения. Я очень радуюсь, когда получаю отзывы, что женщины избавляются от ненавистных работ, прекращают над собой пытки в виде блокирования эмоций, разрешают себе сказать "нет" и не берутся за то, что не хотят делать. "Феминитивы" не определяют мои права. Все начинается с осознание своей ценности для себя самой, вот что важно! И только когда мы это сами поймем — это признает мир".

Медитации. Возможность отличить свои желания от социальных. Фото: А. Накипелова

Равенство: обсуждают за кофе

В отличие от мирового сообщества, украинский "феминизм" функционирует в рамках решения практических проблем. И не всегда речь идет об ущемлении прав женщин: чаще речь о создании нового комфортного пространства с равными правами для каждого члена общества. Так что украинкам, столкнувшимся с любыми проявлениями дискриминации или желающим узнать больше о гендерном равенстве, есть куда обращаться: центров в нашей стране хватает.

Так, посольство женщин-предпринимательниц формирует новую культуру ведения бизнеса среди молодежи. И стимулирует женщин заниматься собственным делом на примерах успешных руководительниц фирмами международного уровня.

формирует новую культуру ведения бизнеса среди молодежи. И стимулирует женщин заниматься собственным делом на примерах успешных руководительниц фирмами международного уровня. Всеукраинское объединение женщин-депутатов объединяет усилия прекрасной половины, направленные на развитие культуры, научной и экологической деятельности, а также правовых отношений на основе гендерного равенства.

объединяет усилия прекрасной половины, направленные на развитие культуры, научной и экологической деятельности, а также правовых отношений на основе гендерного равенства. "Открытое общество" целенаправленно внедряет политику соблюдения прав человека и занимается стратегическим проектированием, направленным на увеличение количества женщин в политике.

целенаправленно внедряет политику соблюдения прав человека и занимается стратегическим проектированием, направленным на увеличение количества женщин в политике. "Деловые украинские женщины" во главе с Натальей Нетовкиной ведут активную деятельность и содействуют раскрытию творческого потенциала женщин "За утренним кофе".

во главе с Натальей Нетовкиной ведут активную деятельность и содействуют раскрытию творческого потенциала женщин "За утренним кофе". "Женский консорциум Украины" работает над проектами по гендерному равенству. Проводит профилактическую и информационную работу, распространяет ненасильственные ценности.

работает над проектами по гендерному равенству. Проводит профилактическую и информационную работу, распространяет ненасильственные ценности. "Ла Страда Украина" работает для обеспечения гендерного равенства, предотвращения всех видов гендерного насилия, в частности насилия в семье, способствует внедрению международных стандартов прав человека во все сферы жизни общества и государства.

работает для обеспечения гендерного равенства, предотвращения всех видов гендерного насилия, в частности насилия в семье, способствует внедрению международных стандартов прав человека во все сферы жизни общества и государства. Лига защиты прав женщин "Гармония равных" пытается искоренить стереотипы и построить равноправное общество, где не будет места домашнему и гендерно обусловленному насилию.

пытается искоренить стереотипы и построить равноправное общество, где не будет места домашнему и гендерно обусловленному насилию. STUDENA занимается воплощением культурно-просветительских и правозащитных проектов. Основные направления деятельности — социальная адаптация военных, гендерное равенство, культура и образование, правозащита.

занимается воплощением культурно-просветительских и правозащитных проектов. Основные направления деятельности — социальная адаптация военных, гендерное равенство, культура и образование, правозащита. "Современная женщина" активно занимается развитием женского движения и развитием гендерной культуры в Восточной Украине.

активно занимается развитием женского движения и развитием гендерной культуры в Восточной Украине. А центр "Женские перспективы" способствует конкурентоспособности на рынке труда.

Сексуальность и противоречия

30-летняя Арина Стаценко дает частные консультации и помогает женщинам наладить семейные отношения.

"Я не могу себя назвать феминисткой, — заявляет она. Потому что в нашем обществе, как только мы себе даем определение, нас начинают ограничивать жесткие рамки. И за каждый шаг влево или вправо — жесткий спрос. Я считаю, что феминизм — это в первую очередь философия, отношение к жизни с позиции женственности. А женской природе в принципе противоречит жестокость. Многие психологические исследования показывают: женщина действует, полагаясь на интуицию и эмоции, а вот мужчинам свойственны четкость и дисциплина. Поэтому феминизм должен раскрывать тему правильного использования женской энергии, а не говорить о равенстве — которое ни на физическом, ни на психоэмоциональном уровне невозможно! К примеру, согласно ведической философии, женщина получает много кармических привилегий, выбирая фамилию мужа. Мы ведь даже не задумываемся, какие последствия вероятны, если мы запретим мужчинам открывать перед нами двери или помогать с тяжелыми сумками. Они будут чувствовать себя просто ненужными импотентами! И будут вымещать свою обиду на женщинах послабее. Сексизм — это культура поведения и самовосприятия. Новый клип Майли Сайрус (в работе Mother’s Daughter, вышедшей 02.07, поднимается тема отношения женщины к своему телу. — Авт.) окрестили "гимном феминизму". А ведь в 2017-м Эмму Уотсон хейтили за фото в Vanity Fair с приоткрытой грудью. Современный феминизм основывается на противоречивых принципах. И проблема как раз в непонимании женщинами своего предназначения. Я считаю, что задача каждой феминистки — сделать себя счастливой полноценной личностью и научиться заботиться о других. А не отстаивать свои интересы на маршах, с кулаками и криками, поддерживая все подряд модные идеи. Чувство, что там собираются люди не для достижения цели, а ради провокации, чтобы привлечь как можно больше внимания к своей боли. Так они перестают чувствовать себя одинокими. Но я испытываю огромное уважение к деятельности тех организаций, которые дают конкретные советы попавшим в беду женщинам, оказывают психологическую и юридическую помощь. Эти службы обращаются сразу по адресу — в правительство. Чтобы "продвигать" законы и поддерживать те идеалы, которые отстаивали первые феминистки".

Майли Сайрус в новом клипе. Транслирует принципы феминизма 4-й волны

Заявления: ЛГБТ и "заробитчане"

Современный феминизм ставит перед собой множество задач. То ли дело раньше, когда женщинам нужно было лишь добиться признания их права голоса! Сейчас в мире — новый виток борьбы за гендерное равенство, которое писательница Кира Кохрейн назвала "4 волной". И ключевую роль в новой волне играет интернет, благодаря которому оперативно выстраиваются феминистические сообщества.

В современном феминистическом движении участвуют и мужчины. Яркий пример такой кампании — инициатива ООН #HeForShe, направленная на то, чтобы привлечь мужчин и мальчиков в качестве защитников и поборников равноправия полов. В Украине ее поддержали 1700 человек, среди них — Pianoбой и его сын, Майкл Щур и Ярослава Кравченко.

Некоторые эксперты считают, что само понятие феминизм уже неактуально: на смену ему пришла борьба за гендерное равенство в повседневности и право свободного выбора. Именно поэтому множество украинских феминисток вышли на марш Киев Прайд 23 июня. В котором, к слову, впервые прошла и колонна военных.

Еще одну акцию украинки провели в Варшаве по инициативе Оксаны Брюховецкой, чтобы привлечь внимание к проблемам трудовых мигранток из Украины. Акция стала довольно резонансной, ведь внимание поляков привлекали плакатами, на которых были изображены женщины — уборщицы, сиделки, посудомойщицы, сборщицы ягод — и надписью: "Я украинка". И эта подача вызвала много критики: авторов акции обвинили в "навязывании стереотипов".

"Украинка". Так в Польше называют всех трудовых эмигранток. Фото: Д. Чичкан, В. Петрова

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что женщины в Украине зарабатывают на четверть меньше мужчин. Сейчас Украина готовится вступить в Международную коалицию за равную оплату труда.

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