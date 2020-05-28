В полиции сообщили, что вызова пока не поступало

Жители Запорожья, где ранее хотели судить живодера, бросившего собаку под поезд, сообщили об очередном случае жестокости.По их словам, днем 27 мая тротуар близ одной из многоэтажек по улице Дегтярева оказался усеянным окровавленными мертвыми птенцами, среди которых были и ласточки.

"По нашей информации, к этому могут быть причастны работники, которые наводили порядок на чердаке дома. Возмущению нет предела, это – жуткое зрелище. Здесь же ходят и дети, ну как можно было так поступить", – рассказал сайту "Сегодня" один из жителей дома № 6 по улице Дегтярева.

При этом он уточнил, что непосредственно вблизи места гибели птенцов нет деревьев, поэтому единственным местом, откуда те могли быть скинуты – лишь чердак.

В местной патрульной полиции нам сообщили, что вызова от граждан по этому адресу не поступало. При этом копы не исключили, что если сигнал будет, то они выедут выяснить обстоятельства произошедшего. В то же время у патрульных полицейских в распоряжении появилось видео, которое сняли возмущенные жители многоэтажки.

В свою очередь, зоозащитник Александр Тодорчук говорит, что не исключено, что действия причастных могут быть квалифицированы как жестокое обращение с животными.

"Де-юре это является нарушением. Мы советуем фиксировать это нарушение и писать заявление в полицию. Проблемой является и то, что в домах часто заваривают отверстия в подвалах, оставляя там котов", – сказал нам Тодорчук.

Напомним, ранее в Виннице к 5 годам тюрьмы приговорили парня, которого признали виновным в убийстве собаки.

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