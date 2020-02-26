Все области страны проверят на готовность встретить коронавирус – СНБО

Каждый день регионы дважды отчитываются о ситуации перед правительством

Ситуация с коронавирусомполностью находится под контролем. Это утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО – Ред.) Алексей Данилов, пишет пресс-служба ведомства.

Он рассказал, что украинские области дважды отчитываются перед правительством – утром и вечером.

"Мы не ожидаем никаких неожиданностей", – добавил Данилов.

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По его словам, 26 февраля в регионах областные государственные администрации проведут заседание комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности. На них будут обсуждаться вопросы проверки температуры на границе, а также проверка медицинских учреждений, которые смогут принять инфицированных, если вирус будет обнаружен в Украине.

Ранее в связи с ситуацией с коронавирусом в мире в министерстве внутренних дел Украины состоялось совещание под председательством Данилова.

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал подробности о температурном скрининге всех граждан, которые прибывают на территорию Украины. Проверять будут людей прибывших как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины.

Видео: Пресс-служба МВД

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