Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

Не по-зимнему тепло и дожди: синоптики дали прогноз на 14 декабря

14 декабря, 07:45

Местами ожидаются дожди с мокрым снегом

/ Фото: Pixabay

В Украине 14 декабря в Черниговской, Сумской, Закарпатской областях и в Карпатах ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории существенных осадков не будет, сообщили в Укргидрометцентре.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет юго-восточный, 7-12 м /с. Температура установится на уровне 1-6 градусов тепла, на Закарпатье – до 8 градусов тепла, в южной части – 7-12.

Реклама

Напомним, 2 декабря Украину заснежило. Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.

В тренде
Не по-зимнему тепло и дожди: синоптики дали прогноз на 14 декабря

Отметим, что последний уикенд ноября получился осенне-зимним: на выходные в пятницу ушли еще осенью, а на работу в понедельник вышли уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода прогноз синоптики дожди погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видео
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видеоУкраина
"Страшно" неприятная погода в пятницу 13-го: синоптик дала прогнозУкраина
В супермаркет Харькова забежала обезьяна: забавное видео
В супермаркет Харькова забежала обезьяна: забавное видеоХарьков
"Это фантастика": Милованов назвал условие для доллара по 20 гривен в УкраинеФинансы
Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видео
Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видеоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...