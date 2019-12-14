Не по-зимнему тепло и дожди: синоптики дали прогноз на 14 декабря

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В Украине 14 декабря в Черниговской, Сумской, Закарпатской областях и в Карпатах ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории существенных осадков не будет, сообщили в Укргидрометцентре.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет юго-восточный, 7-12 м /с. Температура установится на уровне 1-6 градусов тепла, на Закарпатье – до 8 градусов тепла, в южной части – 7-12.

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Напомним, 2 декабря Украину заснежило. Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.

Отметим, что последний уикенд ноября получился осенне-зимним: на выходные в пятницу ушли еще осенью, а на работу в понедельник вышли уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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