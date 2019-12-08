Не по-зимнему тепло и немного дождя: какой будет погода в воскресенье

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Сегодня по всей территории страны ожидается довольно теплая как для декабря погода, местами дойдет до +8. Мокро будет в западных областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе Украины в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Ровенской и Волынской областях. Температура воздуха в этом регионе будет 4-6 градусов тепла.

В центральных, северных и восточных областях погода будет спокойной и без осадков. Температура воздуха примерно одинаковая – от 2 до 6 градусов выше нуля. В Киеве 4-6 тепла и солнце.

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А вот теплее всего будет на юге – там синоптики обещают от 5 до 8 градусов тепла и сухую погоду.

Как мы писали, снег в Киеве выпал вечером, 2 декабря. Однако непогода бушевала во многих областях страны. Смотрите фото и видео, каких бед натворил первый зимний снег в Украине.

Отметим, что в этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами – совпала с приходом календарной зимы. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев зимой и будет ли снег на Новый год.

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