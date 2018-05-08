Не получается у нас плохими быть: блогер рассказал, как украинцы сломали план учений НАТО

На учениях НАТО Combined Resolve X, которые проходят в Германии с участием десантников и танкистов ВСУ, украинцы в очередной раз показали особенности своего характера и сумели, в отличие от предшественников, расположить к себе местное "население", получив от этого немало преимуществ, рассказал в своем Facebook блогер Алексей Бобовников.

"По легенде учений, OPFOR (то бишь мы) – плохие ребята, а BLUFOR (то бишь наши оппоненты) – хорошие ребята, которые должны от нас всех освободить. Участники учений часто плотно входят в роль – бывалые "местные" рассказали, что во время учений и до бунтов доходило: "жители" кидали по OPFOR бутылки, устраивали митинги, все такое. Те тоже не оставались в долгу – могли и "пристрелить" пару местных, чтобы остальным неповадно было", – написал он.

В свою очередь, украинцы показали себя совсем по-другому, организовали пункт первой помощи и договорились с "мэром" и "полицией".

"Пришли в город украинцы. Организовали пункт первой помощи, раздачу сухпайков (украинских, кстати. Аж очередь стояла), перетерли с "мэром", порешали с полицией за общий план поддержания порядка. Теперь местные топят за нас и угощают бойцов шоколадками, "мэр" рассказал, откуда и как могут зайти в город и показал подземные ходы. Мы теперь их защитники", – подчеркнул блогер.

В заключение он добавил, что смотрит на происходящее и думает: "И тут план учений поломали... Ну, не получается у нас плохими быть, не выходит, и все".

Напомним, ранее мы писали о дерзком рейде украинских военных, который они провели в рамках защиты своей позиции и выполняя поставленную в ходе учений задачу.