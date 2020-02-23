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Не празднуем, но ищем: 23 февраля попало в топ запросов Google в Украине

23 февраля, 15:57

День защитника отечества отменили еще при прошлом президенте

Хотя празднование Дня защитника Отечества в Украине отменили более пяти лет назад, этот день остается еще достаточно популярным среди украинцев.

Так, согласно статистическим данным поисковой системы Google, запрос о 23 февраля стал одним из самых частых среди пользователей в Украине.

По состоянию на время публикации материала, в этот день с начала суток "23 февраля праздник" ("23 лютого свято") с украинских IP-адресов искали более 10 тысяч раз.

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Популярнее оказался только сегодняшний праздник – День ангела Валентины, который в совокупности запросов (собственно "День ангела Валентины" и "З Днем ангела Валентини") набрал более 20 тысяч запросов.

Также в пятерку самых популярных Google-запросов в Украине входят "Євробачення нацвідбір 2020" ("Евровидение нацотбор 2020"), финал которого в Украине состоялся накануне, и "Италия".

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Стоит отметить, что запросы "З 23 лютого" и "Поздравить с 23 февраля" также входят в десятку самых частых.

Напомним, что в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко отменил День защитника отечества и назначил новую важную дату — День защитника Украины, который отмечается ежегодно 14 октября. Как уже сообщал сайт "Сегодня", в этот же день отмечается День казачества и Покров Пресвятой Богородицы.

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Google 23 февраля день защитника отечества

Источник: Сегодня

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