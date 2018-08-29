Не продержались и 10 минут: боевики на Донбассе в первый же день сорвали "школьное перемирие"

Сегодня, 13:22

Россияне и местные боевики еще ни разу за время войны не выполняли договоренности по прекращению огня

Противостояние на Донбассе. Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Противостояние на Донбассе. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Российско-террористические войска на Донбассе сорвали перемирие сразу после его вступления в силу, совершив обстрелы позиций украинских военных. Об этом сообщает украинская сторона в Совместном центре координации и контроля прекращения огня (СЦКК).

"Школьное перемирие" началось с 00:00 29 августа, однако боевики не продержались и 10 минут.

Военные сообщают, что противник уже в 12 часов ночи открыл огонь из крупнокалиберного пулемета по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово. Утром, в 09:15, боевики обстреляли наших защитников в районе Новотошковского с применением 82 мм минометов, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия.

Украинская сторона СЦКК продолжает фиксировать нарушения вооруженными формированиями Российской Федерации режима прекращения огня и информировать обо всех выявленных фактах таких нарушений.

1535537990.4248

Напомним, 22 августа на переговорах в Минске Трехсторонняя контактная группа договорилась о новом перемирии на Донбассе по случаю начала учебного года у детей. Отметим, стороны подтвердили полную приверженность бессрочному прекращению огня, в том числе и представители боевиков.

Как сообщалось, накануне "школьного перемирия", 28 августа, враг продолжал нагнетать обстановку на фронте. Боевики ударили из танков и артиллерии. Однако украинские военные не остались в долгу и убили троих оккупантов.
Донбасс, боевики, перемирие, СЦКК

Вы сейчас просматриваете новость "Не продержались и 10 минут: боевики на Донбассе в первый же день сорвали "школьное перемирие"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Путин должен ответить за Иловайск – Геращенко

Сегодня, 11:33

Политик призвала четко говорить в Украине, кто убийца, а не замалчивать фамилию хозяина Кремля

Политика

Волкер и Сурков. Фото: ua.usembassy.gov

Переговоры Волкера и Суркова по Донбассу "на грани смерти" - Ельченко

Сегодня, 10:21

Россия не готова к принятию решений по введению миротворцев на восток Украины, считает дипломат
Загрузка...

Донбасс

фото GETTY

Хуг призвал соблюдать “школьное перемирие”

Вчера, 23:06

Он добавил, что для устойчивого перемирия необходимо произвести разведение сил

Донбасс

Боевики на Донбассе обстреляли детский сад

Вчера, 21:58

Никто из малышей не пострадал
Загрузка...