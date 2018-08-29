Не продержались и 10 минут: боевики на Донбассе в первый же день сорвали "школьное перемирие"

Россияне и местные боевики еще ни разу за время войны не выполняли договоренности по прекращению огня

Российско-террористические войска на Донбассе сорвали перемирие сразу после его вступления в силу, совершив обстрелы позиций украинских военных. Об этом сообщает украинская сторона в Совместном центре координации и контроля прекращения огня (СЦКК).

"Школьное перемирие" началось с 00:00 29 августа, однако боевики не продержались и 10 минут.

Военные сообщают, что противник уже в 12 часов ночи открыл огонь из крупнокалиберного пулемета по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово. Утром, в 09:15, боевики обстреляли наших защитников в районе Новотошковского с применением 82 мм минометов, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия.

Украинская сторона СЦКК продолжает фиксировать нарушения вооруженными формированиями Российской Федерации режима прекращения огня и информировать обо всех выявленных фактах таких нарушений.

Напомним, 22 августа на переговорах в Минске Трехсторонняя контактная группа договорилась о новом перемирии на Донбассе по случаю начала учебного года у детей. Отметим, стороны подтвердили полную приверженность бессрочному прекращению огня, в том числе и представители боевиков.

Как сообщалось, накануне "школьного перемирия", 28 августа, враг продолжал нагнетать обстановку на фронте. Боевики ударили из танков и артиллерии. Однако украинские военные не остались в долгу и убили троих оккупантов.