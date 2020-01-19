Не сдерживал эмоций: Зеленский встретил борт с погибшими в катастрофе МАУ

На церемонии также присутствовали премьер Гончарук и спикер Рады

Видео: Reuters

В международном аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с телами украинцев, погибших в результате авиакатастрофы рейса "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января.

На взлетно-посадочной полосе борту устроили особую встречу – марш военных, а также флаги всех стран, граждане которых стали жертвами крушения: помимо Украины, это Иран, Швеция, Великобритания, Канада и Афганистан.

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Под траурную музыку гробы с погибшими вынесли из самолета и поместили в катафалки, которые потом отправились на семейные церемонии прощания.

Также, помимо родственников и коллег 11 погибших украинцев (девяти членов экипажа и двух пассажиров), на церемонии присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и спикер Рады Дмитрий Разумков.

Напомним, самолет авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли. Всю ответственность за случившееся взял на себя командир Корпус стражей Исламской революции бригадный генерал Хоссейн Салами.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи. Кабмин также проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией, которые составляют примерно 345 000 долларов.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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