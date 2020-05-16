Не сообщают о половине зараженных медиков: Ляшко возмущен работой руководителей больниц

Руководители украинских медучреждений пренебрегают требованием сообщать обо всех зараженных коронавирусом медиках Государственной службе по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.
"О случаях заболевания медиков нужно уведомлять Государственную службу по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая. К сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим. Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас сообщено только о заболевании каждого 2-го медика!" – отметил он.
Также санврач рассказал, что расследования на сегодня, 16 мая, завершены только в 10 случаях, в 7 из которых установлена связь между профессией и болезнью.
В связи с этим Ляшко планирует инициировать рассмотрение этого вопроса на заседании ТЭБ и ЧС.
"Все руководители лабораторных центров получили поручение срочно направить эпидемиологов в состав комиссий", - добавил он.
Напомним, ранее Ляшко рассказал, когда украинцы смогут ходить без масок.
Кроме того, он рассказал, что открытие внутреннего авиасообщения и общественного транспорта в Украине рассматривается комплексно.
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