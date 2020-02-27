Не соответствует действительности: Скалецкая опровергла фейк о коронавирусе в Украине

Пока в Украине нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая опровергла появившуюся в Сети информацию о подтвержденном факте заражения коронавирусом в Украине.

"Некоторые Telegram-каналы начали распространять "информацию" о якобы подтвержденном факте заражения вирусом COVID-19 в Украине. Это не соответствует действительности", – написала она на своей странице в Facebook.

По состоянию на 18:00 27 февраля в Украине нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом.

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"Мы получили от ВОЗ тест-системы, которых хватит более чем 900 образцов. В случае необходимости получим еще больше", – заявила министр здравоохранения.

Ранее сообщалось, что очередное исследование анализов украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая в Полтавскую область, а также у персонала, который находится с ними на обсервации, не дало ни одной позитивной реакции на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

Также в СНБО озвучили семь правил безопасности, чтобы не заразиться коронавирусом. Например, СНБО советует украинцам в связи с распространением коронавируса избегать близких контактов.

Видео: СНБО

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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