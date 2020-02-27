Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,65
26,8

Не соответствует действительности: Скалецкая опровергла фейк о коронавирусе в Украине

27 февраля, 23:47

Елена Кузьмич

Пока в Украине нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая опровергла появившуюся в Сети информацию о подтвержденном факте заражения коронавирусом в Украине.

"Некоторые Telegram-каналы начали распространять "информацию" о якобы подтвержденном факте заражения вирусом COVID-19 в Украине. Это не соответствует действительности", – написала она на своей странице в Facebook.

По состоянию на 18:00 27 февраля в Украине нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом.

Реклама

"Мы получили от ВОЗ тест-системы, которых хватит более чем 900 образцов. В случае необходимости получим еще больше", – заявила министр здравоохранения.

В тренде
Коронавирус у границ Украины: карта распространения COVID-19

Ранее сообщалось, что очередное исследование анализов украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая в Полтавскую область, а также у персонала, который находится с ними на обсервации, не дало ни одной позитивной реакции на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

Также в СНБО озвучили семь правил безопасности, чтобы не заразиться коронавирусом. Например, СНБО советует украинцам в связи с распространением коронавируса избегать близких контактов.

Видео: СНБО

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Украина заражение коронавирус Зоряна Скалецкая

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 48 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 48 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавируса
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавирусаДругие регионы
"Украины нет": Сурков выступил за принуждение силой к "братским отношениям" с КиевомПолитика
"Есть два вопроса, которые волнуют всех": в США оценили президентство ЗеленскогоПолитика
Части пенсионеров хотят доплачивать по 500 гривен: Гончарук озвучил подробности
Части пенсионеров хотят доплачивать по 500 гривен: Гончарук озвучил подробностиЭкономика
У Путина отреагировали на скандальное заявление Суркова по Украине
У Путина отреагировали на скандальное заявление Суркова по УкраинеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...