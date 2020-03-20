"Не ставьте под угрозу свою жизнь": Емец обратился к украинцам из-за коронавируса

В ближайшее время случаев заражений в Украине станет больше, говорит министр

Ситуация в Украине с коронавирусом крайне серьезная, но в то же время статистика с заражением и смертностью лучше, чем в передовых странах Европы. Министр здравоохранения Илья Емец призвал украинцев соблюдать карантинные меры и рекомендации врачей, чтобы минимизировать удар пандемии по нашей стране. Об этом говорится в его обращении на сайте Минздрава.

Он отметил, что в ближайшее время случаев заражений в Украине будет больше, но ситуация еще не критическая.

"В то же время пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно. Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться. Мы видим, что в случае развития худших сценариев система здравоохранения развитых европейских стран не выдерживает нагрузки. Несмотря на то, что у нас есть много талантливых профессиональных врачей, сама недореформированная медицинская система Украины значительно слабее европейских, и нам будет значительно труднее принять мощный удар, который может нанести коронавирус при наихудшем сценарии. Но мы еще можем не допустить этого соблюдением режима карантина. Но все наши действия могут быть напрасными, если каждый из вас не продемонстрирует сознания и ответственности. В данном случае все зависит от конкретных поступков каждого из нас", – сказал Емец.

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Министр призвал украинцев оставаться дома, мыть руки, держать дистанцию, заботиться о пожилых родственниках.

Он напомнил, что 19 марта в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом. Оказалось, что пациентка слишком поздно обратилась к врачам и длительное время занималась самолечением.

"Помните, что только 20% всех случаев заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, являются тяжкими, и только около 3% нуждаются в реанимационных мероприятиях. Однако призываю вас своевременно обращаться к врачам и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье своих близких", – добавил Емец.

Напомним, в Украине с 12 марта по 3 апреля ввели общенациональный карантин. Сначала закрыли садики, учебные заведения, потом ввели более жесткие меры – закрылись заведения общепита, торговые центры, метро; в маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях ограничили количество пассажиров до 10. Людей перевели на самоизоляцию или удаленную работу. За нарушения карантинных мер ввели административную и уголовную ответственность. На сегодняшний день коронавирусом заразились 26 человек, из них три случая оказались летальными. В то же время в Черновцах от коронавируса выздоровел первый пациент.

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