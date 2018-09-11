Не табель, а свидетельство достижений: каково первоклассникам будет без оценок

Позади у первоклассников неделя учебы в формате "Новой украинской школы", и уже в начале октября их первые успехи педагоги зафиксируют по новой системе оценивания. Привычные всем табеля уйдут в прошлое, а им на смену придут "свидетельства достижений".

Без оценок

Напомним, среди прочего реформа образования предполагает в первых двух классах полное отсутствие оценок и отмену табелей. Вместо них первокласснику полагается "свидетельство достижений". Документ состоит из двух блоков. В первом будут оцениваться личные достижения ученика. Здесь будут 12 показателей вроде "работает усердно", "доброжелательно относится к окружающим". Эту часть будут заполнять дважды в год — в октябре и в мае. Второй блок будет заполняться только в мае и будет сконцентрирован на предметах. В этой части представлены 39 показателей, например, "сравнивает числа в рамках 100", "вступает в диалоги", "охотно поет".

Каждое достижение может получить один из четырех уровней: "имеет значительные успехи", "демонстрирует заметный прогресс", "достигает результата с помощью учителя", "требует внимания и помощи". Педагог также сможет добавить свои наблюдения, а родитель — пожелания к обучению. Форма новой отчетности доступна на сайте Минобразования. Ее положено распечатать в двух экземплярах — один смогут забрать родители, а другой должен храниться в личном деле ученика.

В МОН считают, что так родители будут в курсе сильных сторон своих детей, а сами малыши не утратят желание учиться.

"Для первоклашек должно быть стимулирующее оценивание — без абстрактных карательных оценок. В то же время родители должны быть полностью проинформированы об учебном прогрессе ребенка. Для этого и предусмотрено свидетельство достижений", — говорит министр образования Лилия Гриневич.

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Удобно родителям, но не учителям

Отмена оценок и табелей в начальных классах — идея не новая. Во многих школах так работают уже несколько лет, отмечая успехи малышей стикерами и словесными поощрениями. Но учителя признаются, что система была не идеальной.

"Родители плохо понимали, на каком этапе развития находится ребенок, что ему интересно, какие навыки он приобретает. Многие личные успехи не шли в счет, тогда как достижения в социальной или эмоциональной сферах должны тоже обозначаться", — рассказала нам учитель младших классов Лидия Волошина.

По ее мнению, новые свидетельства в целом устраняют недостатки старой системы оценивания, но будут требовать от учителей быть максимально бдительными.

"Методика предполагает усиленный субъективный подход к каждому ученику — в переполненных классах это сделать сложно", — добавляет педагог.

Волошина говорит, что сейчас она и ее коллеги все же ведут параллельные ведомости, чтобы при заполнении свидетельств в октябре быть максимально объективными.

"Раньше приходилось идти к учителю"

"Когда мой старший сын был в первом классе, оценок уже не было, и поэтому, чтобы узнать о его успехах, приходилось идти к учителю. В свидетельстве будут более широко отмечены успехи детей", — говорит мама первоклассника Елена Мирославенко. "По рассказам педагогов, все выглядит заманчиво и интересно, — говорит мама первоклассника Юлия Никитина, — но пока нам не выдадут заполненные бланки, сложно сказать, насколько идея удачная и поможет ли это ребенку в учебе".

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