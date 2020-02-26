"Не только девочка с собачкой": украинец из Уханя сделал громкое заявление

Украинец обратился к Зеленскому с просьбой об эвакуации

Украинец, которого не эвакуировали из Уханя из-за повышенной температуры, обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи, и заверил, что в Китае остаются еще трое граждан Украины, "а не только девочка с собачкой".

Свое обращение хореограф Владислав Гарасюк снял на видео и выложил его в Instagram.

"Привет, меня зовут Слава, и я хотел бы обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, к посольству Украины, а также к министру иностранных дел, и напомнить, что, кроме девочки с собачкой, тут, в Ухане, до сих пор находятся трое украинцев, которые не были допущены на самолет, потому что у нас была повышена температура", - заявил он.

Мужчина добавил, что через несколько дней "после сдачи всех трех анализов" его заверили, что у него не выявили никакого вируса, а также продемонстрировал показатели температуры по состоянию на утро 26 февраля.

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Отдельно украинец показал, как выглядит территория гостиницы, в которой он находится: "Она больше напоминает больницу. Также все дезинфицируют".

Отметим, что, говоря о "девочке с собачкой", хореограф имеет в виду блогера Анастасию Зинченко, которую не пустили на борт самолета из-за собаки, а бросать своего питомца девушка отказалась.

В свою очередь, представитель МИД Украины Максим Коваленко сообщил, что шестеро из 39 украинцев, которые остаются в Ухане, выразили желание вернуться на родину.

"Это, прежде всего, те, кто не смог попасть на борт самолета во время предыдущей эвакуации, а также другие лица, которые изменили свое мнение", — сказал дипломат.

Также он заверил, что сейчас состояние людей не вызывают опасений, а тесты на коронавирус дали отрицательные результаты, сообщает "Интерфакс-Украина".

"На данный момент посольство … проводит постоянный мониторинг на предмет как раз желания граждан Украины покинуть территорию Китая, а также выявления других возможных потребностей и помощи", — заявил Коваленко.

Стоит напомнить, что глава Минздрава Зоряна Скалецкая ранее рассказала о том, как обстоит ситуация с эвакуацией оставшихся в Ухане украинцев.

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