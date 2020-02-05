От Вакарчука до Киану Ривза: главные скандалы с украинскими учебниками

Знаменитая фотожаба с актером Киану Ривзом. Фото: соцсети

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4 февраля стало известно, что фотография канадского актера, кинорежиссера и музыканта Киану Ривза появилась в украинском учебнике для 10 класса "Всесвітня історія" ("Всемирная история") на 58 странице. Актера прифотошопили к снимку 1932 года "Обед на небоскребе". Учебник был выпущен в 2018 году и рекомендован министерством образования Украины.

При этом сам автор учебника Игорь Щупак – кандидат исторических наук, директор украинского института изучения Холокоста "Ткума" и директор музея "Память еврейского народа и Холокоста в Украине", объяснил, что иллюстраторы оставили коллаж специально, чтобы проверить, насколько внимательно школьники читают учебник, работают с иллюстрациями

Это не первый курьез с украинскими учебниками. Какие еще ляпы, провокации и антинаучные мнения допускались в учебной литературе для учеников украинских средних школ, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Сын министра главнее Элвиса Пресли

Фото Е.Радионова

В декабре 2008 года в школы Донецка поступили новенькие учебники по предмету "Музичне мистецтво" для 8 класса, которые вызвали скандал на всю страну. Дело в том, что кроме уроков о Верди, Чайковском и Мусоргском, а также The Beatles, Pink Floyd и Queen, единственной украинской музыкальной группой, представленная на страницах учебника, оказалась группа "Океан Ельзи". И дело не в том, что были проигнорированы все прочие группы, а в том странном совпадении, что лидер "Океана Ельзи" Святослав Вакарчук приходится родным сыном тогдашнему министру образования Украины — Ивану Вакарчуку.

Статья об "Океане Эльзы" привольно раскинулась на полновесных трех страницах — с 79 по 81 (и даже немного перекинулась на 82 страницу), с двумя фото сына министра и его группы. Для сравнения: статье об Элвисе Пресли авторы отвели в общей сложности всего страничку. Анатолий Соловьяненко и Нина Матвиенко также уместились на одной странице, точно так же как и София Ротару с Владимиром Ивасюком, автором суперхита "Червона рута".

"Хохлы" против "шахтеров"

В апреле 2013-го дружковских краеведов возмутил новый школьный учебник истории Донецкой области. Как сообщил глава Донецкого областного общества имени Олексы Тихого Евгений Шаповалов, учебное пособие "История родного края (Донецкая область с конца XVIII до конца ХIX века), в котором девятиклассники изучают историю родного края на примерах противостояния "шахтеров" и "хохлов", было одобрено Министерством образования Украины.

Шаповалов опубликовал на своей страничке в Facebook отсканированные страницы из учебника. В частности, очерк киевского журналиста донецкого происхождения Станислава Калиничева "Невенчанная губерния", в котором рассказывается о том, как местные девушки выбирали между "своим братом-хохлом, неповоротливым мужиком" и "развязным, веселым шахтером", с которым "одеваться будешь, как барыня, и каждый день можно чай пить".

Также идет речь о противостоянии между "хохлами" и "шахтерами": "Вражда между шахтерами и местными хохлами крайне жестокая, шахтеры при каждом удобном случае бьют хохлов, хохлы – шахтеров. Это два враждующих лагеря, незнающие между собой перемирия".

Кроме того, школьникам предлагалось ответить на ряд вопросов, среди которых "В чем состояли бытовые основы вражды между мужиками-хохлами и заробитчанами-шахтерами?"

Дискриминация в школьных учебниках

В июне 2018 года министерство образования и науки Украины провело антидискриминационную экспертизу школьных учебников и выявило ряд нарушений.

"Экспертиза обнаружила, что большинство детей не могут найти в украинских учебниках ни отражение себя, ни отражение своих родных, ни тех особых обстоятельств, в которых они живут. В частности, было найдено и изъято из учебников немало недопустимых для демократической страны анахронизмов вроде высказываний "негры", "жиды", "цыгане", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также экспертиза обнаружила, что в учебниках полностью отсутствуют герои, представляющие людей с инвалидностью, а престарелые изображаются исключительно немощными.

Псевдонаука на марше

В ноябре 2013 года журналисты украинского еженедельника "Фокус" проанализировали ряд школьных учебников и учебных пособий, изданных с 2005 по 2013-й гг, и нашли в них ряд вопиющих утверждений. Например, в учебнике физики за 11 класс (Фізика, 11 клас. Коршак Є.В. – Генеза, 2011) на голубом глазу пишется, что с помощью омагниченной воды можно лечить рак.

"Утверждение, что магнитное поле лечит злокачественные опухоли... открывает доступ к неокрепшим умам для шарлатанов. Эксперименты в этом направлении проводятся, но говорить на эту тему вскользь, не вдаваясь в нюансы, преждевременно. Иначе не миновать высокого спроса на магнитные пояса и трусы, излечивающие от всех существующих болезней", – иронизирует журналист.

В свою очередь, авторы учебника русского языка за пятый класс (Русский язык. 5 класс. Баландина Н.Ф. –Знания Украины, 2005) и вовсе умудрились "открыть" на карте мира два новых материка. Так, в учебнике написано, что Россия "территориально расположена на двух материках — в Европе и Азии". Авторы статьи напоминают, что материков Европа и Азия не существует — это части света, а материк называется Евразией.

Одесса — столица Новороссии?

Фото: официальный сайт города Одесса

Очередной скандал разгорелся в ноябре 2016-го в Одессе. Одесситов возмутило содержание учебника, по которому местные школьники изучают историю города. Активисты уверяют, что авторы книги "Одеса — мой город родной" о Южной Пальмире рассказывают как о "столице Новороссии" и цитируют Ленина. Активисты требуют от чиновников хотя бы исправить неправильные, на их взгляд, акценты, но в школах продолжают пользоваться электронной версией учебника.

Кроме того, по мнению одесского историка Тараса Гончарука, в учебнике есть фактические ошибки даже о периоде Второй мировой войны, а цитаты Пушкина используют для описания Одессы второй половины XIX века, хотя поэт был в городе только в начале столетия.

"Там ничего не рассказано о реальных причинах экономического роста в Одессе, хотя город кормил зерном всю Европу", — рассказал "Сегодня" историк.

Он считает что, составлять такие пособия должен большой коллектив авторов, в котором каждый будет заниматься только одним периодом истории, на котором специализируется.

Рекордсмен ошибок — учебник по математике

От ошибок, как известно, не застрахован никто — существует даже норма допустимых опечаток в книге. Но 160 ошибок, допущенных в учебниках по математике за первый и второй класс авторства Ф. Ривкинд и Л. Оляницкой, стали своего рода печальным рекордом.

Наиболее вопиющие орфографические, грамматические и логические ошибки эксперты расписали на 10 страницах. Они приводят пример одной из задач: "Сколько огурцов продали на базаре? (пропущено слово килограммов)", а также "Сколько ленты осталось у модельера? (пропущено слово дециметров)".

"160 ошибок в одной книге... И эта книга победила на конкурсе, где судьями были доктора и кандидаты наук, прошла экспертизу Института педагогики Академии наук Украины и получила гриф Министерства образования", – сказал представитель одного из издательств Ярослав Гринчишин.

Возмутило издателей и само содержание книги – иногда задачи поражают своей абсурдностью.

Вымышленная карта в учебнике истории

Буквально следом за историей с фотографией Киану Ривза пользователи соцсетей обнаружили в украинском учебнике по географии за шестой класс вымышленную картуиз популярной компьютерной игры The Elder Scrolls V Skyrim. Как сообщил в Facebook сооснователь образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Приймаченко, карту обнаружили на 37-й странице украинского учебника "География" для шестых классов, который был выпущен в 2014 году. В своем посте он также отметил, что издание рекомендовано Министерством образования Украины.

Провинция Тамриэля в мире Нирна Skyrim – это вымышленная планета, на которой происходит действие серии фэнтэзи-игр The Elder Scrolls. По сюжету, главный герой должен остановить возвращение драконов, в частности сразить могущественного Алдуина.

Напомним, недавно премьер Алексей Гончарук стал гостем канала "Украина 24", где говорил, в частности, и об украинских школах:

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