Не только коронавирус: Волкер назвал главные удары по экономике Украины

Бывший спецпосланник США в Украине назвал отставку Кабмина Гончарука потрясением для рынков

Хотя с начала года прошло лишь три месяца, уже ясно, что для Украины, которой из-за эпидемии коронавируса предстоит перекроить свой бюджет, 2020 год станет тяжелым испытанием.

Об этом в своей авторской заметке для Центра анализа европейской политики (CEPA) заявил бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Украина ведет тройную борьбу: с коронавирусом, финансовым давлением и российской агрессией", – отметил он.

Волкер допускает, что из-за нехватки систем для тестирования пациентов на коронавирус медицинская система страны может быть перегружена, а выделенных правительством ресурсов окажется недостаточно.

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Однако он подчеркивает: серьезный спад в финансовом секторе Украины произошел еще до вспышки коронавируса, что связано с отставкой Кабмина Алексея Гончарука, что, по словам Волкера, "потрясло рынки".

Обеспокоенность была усилена заменой "заслужившего широкое уважение своей антикоррупционной борьбой" генерального прокурора Руслана Рябошапки.

"В результате затраты по займам резко возросли, а над национальной экономикой стали сгущаться тучи. И когда мировые рынки начали внезапно рушиться из-за коронавируса, c украинским это произошло еще быстрее", – отмечает Курт Волкер.

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В то же время он допускает, что данная проблема может быть преувеличена, поскольку "видение, управление и политика" нового Кабмина направляются сверху, то есть самим президентом.

"Президент Зеленский заслуживает того, чтобы его желанию улучшить реализацию реформ через новую команду верили на слово", – уверен Волкер.

Дипломат отметил, что новый премьер-министр Шмыгаль производит положительное впечатление своими спокойствием и компетентностью, а назначение на должность министра финансов "хорошо себя зарекомендовавшего" Сергея Марченко и принятие Верховной Радой закона о земельной реформе "предвещают успех".

"Важно собрать воедино все прореформистские, проевропейские силы в стране, избегать разногласий и преследований по политическим мотивам", – призывает Курт Волкер.

Напомним, что 30 марта украинский парламент открыл рынок земли. Что это значит и когда он заработает, смотрите в видеосюжете:

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